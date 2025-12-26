Material entorpecente e dinheiro apreendidos durante ação policial no Centro de Macaé - Foto: Divulgação

Material entorpecente e dinheiro apreendidos durante ação policial no Centro de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 26/12/2025 15:42

Macaé - A movimentação suspeita de um casal em uma área já conhecida pelo comércio ilegal de drogas chamou a atenção de agentes de segurança no Centro de Macaé e resultou em uma prisão por tráfico. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina, reforçando a presença ostensiva nas regiões de maior circulação da cidade.

No momento da abordagem, os agentes encontraram entorpecentes e dinheiro com os suspeitos. A ocorrência avançou após novas buscas no entorno, onde foi localizada uma sacola escondida na porta de um imóvel comercial abandonado. No local, havia mais drogas e quantia em espécie, o que confirmou a suspeita inicial.

Diante dos fatos, a mulher foi presa por tráfico e associação para o tráfico de drogas. O outro envolvido, um menor de idade, foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico e encaminhado às autoridades competentes.

A ocorrência foi registrada na delegacia da cidade e reforça o trabalho de vigilância permanente no Centro de Macaé, com foco na prevenção de crimes e na proteção de moradores, comerciantes e trabalhadores que circulam diariamente pela região.