Material entorpecente e dinheiro apreendidos durante ação policial no Centro de MacaéFoto: Divulgação
Abordagem no Centro de Macaé termina com prisão por tráfico de drogas
Ação policial apreende entorpecentes, dinheiro e leva menor à delegacia
Ação do Segurança Presente resulta em apreensão de drogas em Macaé
Material ilícito foi localizado durante patrulhamento e encaminhado à 123ª DP
Praça do Jardim Guanabara nasce do diálogo e promete mudar a rotina do bairro
Projeto apresentado à comunidade une lazer, esporte, sustentabilidade e convivência em uma área estratégica de Macaé
Motocicleta com placa adulterada leva à prisão no Centro de Macaé
Ação do Segurança Presente flagra irregularidade no veículo e apreende entorpecente
Bondinho da Praia volta a circular e promete facilitar o acesso às praias de Macaé
Projeto retoma operação no sábado, com ônibus frequentes, climatizados e tarifa popular durante o verão
Saúde com equidade entra na agenda de Macaé com foco na população negra
Programa municipal estrutura ações específicas após dados revelarem impacto desigual de doenças na rede pública
