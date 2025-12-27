Motocicleta apreendida pela PM após abordagem no LagomarFoto: Divulgação
Flagra na madrugada expõe moto adulterada e interrompe fuga no Lagomar
Abordagem da PM apreende veículo irregular e encaminha adolescentes à delegacia em Macaé
Natal Magia transforma a orla de Macaé em palco de grandes espetáculos
Tributo a Roberto Carlos, Abba Experience e O Rei Leão movimentam a Vila do Noel na Praia Campista
Macaé encerra o ano com obras que mudam a rotina da cidade
Macrodrenagem em área crítica e escola revitalizada no Lagomar marcam a última semana de entregas
Macaé entra em clima de virada com shows nacionais, fogos no mar e operação especial de serviços
Roupa Nova e Pixote comandam a festa em praias diferentes, enquanto cidade reforça saúde, mobilidade, segurança e limpeza para receber moradores e turistas
Ação do Segurança Presente resulta em apreensão de drogas em Macaé
Material ilícito foi localizado durante patrulhamento e encaminhado à 123ª DP
Praça do Jardim Guanabara nasce do diálogo e promete mudar a rotina do bairro
Projeto apresentado à comunidade une lazer, esporte, sustentabilidade e convivência em uma área estratégica de Macaé
