Motocicleta apreendida pela PM após abordagem no Lagomar - Foto: Divulgação

Motocicleta apreendida pela PM após abordagem no LagomarFoto: Divulgação

Publicado 27/12/2025 21:50

Macaé - A rua ainda despertava quando a movimentação suspeita chamou atenção no Lagomar, em Macaé. A presença de uma motocicleta sem placa e dois ocupantes sem capacete acendeu o alerta e deu início a uma ação que terminou com a apreensão de um veículo com sinais de adulteração e o encaminhamento dos envolvidos à delegacia.

O episódio ocorreu na manhã de sábado, dia 27, durante patrulhamento do Grupamento de Ações Táticas do 32º BPM. Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes tentaram fugir, mas foram alcançados após breve acompanhamento. Na abordagem, os policiais confirmaram a ausência de identificação do veículo e constataram irregularidades visíveis.

O condutor informou ter adquirido a motocicleta, uma Yamaha Fazer preta, mesmo ciente da origem ilícita. A checagem inicial indicou possíveis sinais de adulteração no chassi, além da inexistência de registro nos sistemas oficiais, o que reforçou a suspeita de crime.

A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia de Polícia. Um dos adolescentes foi enquadrado por ato infracional análogo à adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O outro foi ouvido como testemunha. A motocicleta ficou apreendida e será submetida à perícia.

A ação integra o trabalho de rotina da Polícia Militar para coibir irregularidades e aumentar a segurança nas comunidades da cidade.