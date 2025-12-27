Roupa Nova vai celebrar a chegada de 2026 na Praia dos Cavaleiros - Foto: Ilustração

Publicado 27/12/2025 21:50

Macaé - Macaé já respira Réveillon. A cidade se prepara para viver uma das maiores viradas de ano dos últimos tempos, reunindo música de grandes nomes nacionais, queima de fogos no alto-mar e uma ampla estrutura de serviços para garantir conforto, segurança e organização. A expectativa é de praias cheias, hotéis lotados e milhares de visitantes dividindo espaço com moradores para celebrar a chegada de 2026 à beira-mar.

A trilha sonora da virada será comandada por dois estilos que atravessam gerações. Na Praia dos Cavaleiros, o público recebe a banda Roupa Nova, referência da música brasileira há mais de quatro décadas. Já na Praia da Barra, o pagode do Pixote promete embalar a contagem regressiva com sucessos que marcaram os anos 1990 e seguem atuais. Na serra, o distrito do Sana também entra no clima, com programação no espaço CriaSana que começa mais cedo e atravessa a noite.

O céu de Macaé será outro espetáculo à parte. A queima de fogos acontece a partir de balsas posicionadas no mar, três nos Cavaleiros e uma na Barra. Cada balsa levará duas toneladas de fogos, somando oito toneladas no total. O show pirotécnico terá cerca de 12 minutos, com efeitos especiais variados, desenhos florais e novidades visuais. Nesta virada, os fogos terão redução aproximada de 20 por cento no nível de ruído, buscando minimizar impactos sonoros.

Antes dos shows principais, o público confere apresentações de abertura. Érica Carvalho sobe ao palco nos Cavaleiros, enquanto Sarah Freitas aquece a festa na Barra. Os shows da virada seguem até cerca de 2h do dia 1º de janeiro. No primeiro dia do ano, a programação continua com o projeto Som do Verão, na Praia dos Cavaleiros, a partir das 19h, com Sandro Martins.

Além da festa, a cidade montou uma operação integrada para dar conta do movimento intenso. A mobilidade urbana contará com cerca de 200 ônibus em circulação, incluindo 100 veículos extras. O Terminal Central funcionará durante toda a madrugada, garantindo ligação entre os bairros e os pontos de festa. Na região serrana, os ônibus circularão com intervalo médio de uma hora ao longo da noite.

O trânsito terá bloqueios, desvios e fiscalização reforçada em áreas como Cavaleiros, Pecado, Barra, Sana e na Rodovia Amaral Peixoto. Agentes estarão nas ruas orientando motoristas, com atenção especial às vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência. Áreas de dispersão foram definidas para facilitar o fluxo após os shows.

Na saúde, postos médicos e ambulâncias estarão posicionados nos principais pontos de concentração. Equipes completas, com médicos, enfermeiros, técnicos e maqueiros, atuarão nas praias dos Cavaleiros, da Barra e no Sana, garantindo atendimento antes, durante e depois da virada. Viaturas avançadas e básicas reforçam a cobertura assistencial.

A limpeza urbana também entra em campo com força. Cerca de 460 colaboradores atuam em turnos nas praias e áreas de maior circulação, com previsão de que as orlas estejam limpas entre 8h e 9h da manhã do dia 1º. A coleta de resíduos segue normalmente, com reforço nos roteiros e equipes de plantão para demandas emergenciais.

A segurança será garantida por cerca de 100 guardas municipais, distribuídos em pontos estratégicos como orla dos Cavaleiros, Pecado, Lagoa e Sana, com apoio de viaturas e atuação integrada com a Polícia Militar e a Polícia Civil. O patrulhamento também será intensificado nos bairros.

Para quem pretende montar tendas nas praias, o cadastramento segue até o dia 30 de dezembro. As estruturas devem respeitar o tamanho máximo permitido e regras como a proibição de churrasqueiras, recipientes de vidro e fogos de artifício. A fiscalização será rigorosa.

A programação contempla ainda ações de inclusão, com área reservada para idosos e pessoas com deficiência no show dos Cavaleiros, além do trabalho do Conselho Tutelar em regime de plantão.

Com música, fogos e uma cidade preparada para receber bem, Macaé se firma como um dos destinos mais procurados do litoral fluminense para a virada do ano, apostando em festa, organização e acolhimento.