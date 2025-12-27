Vila do Noel, na Praia Campista, recebe grandes espetáculos e atrações interativas durante o Natal Magia em Macaé - Foto: Ilustração

27/12/2025

Macaé - A música que atravessa gerações, os clássicos que despertam memórias e o encanto das histórias que emocionam famílias inteiras tomam conta de Macaé nesta reta final de ano. A programação do Natal Magia segue intensa na Praia Campista e aposta em espetáculos que misturam nostalgia, emoção e entretenimento para públicos de todas as idades.

O destaque da semana fica para o espetáculo “Tributo ao Rei”, interpretado por Tingo Santi, que sobe ao palco da Vila do Noel nesta segunda-feira (29) e terça-feira (30), sempre às 20h. Reconhecido pela semelhança vocal e pelo cuidado artístico, o cantor apresenta um show de cerca de uma hora e meia que percorre diferentes fases da carreira de Roberto Carlos, do romantismo de canções consagradas à energia da Jovem Guarda, sem deixar de lado momentos de fé e espiritualidade que marcam a obra do artista homenageado.

Com passagens por palcos internacionais, como a cidade do Porto, em Portugal, Tingo Santi, nome artístico de Ailton Santos, leva ao público macaense uma produção que une orquestra e recursos tecnológicos de palco. O artista também chama atenção pelo alcance nas plataformas digitais, onde reúne milhares de seguidores e milhões de visualizações em músicas autorais.

A programação começa mais cedo nos dois dias. Nesta segunda, às 19h, o público confere o espetáculo Vozes do Natal, com Kynnie. Na terça-feira, no mesmo horário, quem abre a noite é o Quarteto Caê, com um concerto instrumental em clima natalino.

Na quinta-feira (1º), às 19h30, a nostalgia ganha ritmo com o espetáculo Abba Experience. A superprodução dirigida por Bruno Rizzo celebra os sucessos da banda sueca em uma montagem que reúne cerca de 30 artistas em cena, entre músicos, cantores e bailarinos, recriando o clima dançante que marcou época.

A sexta-feira (2) é dedicada ao público infantil e às famílias. Às 18h, Tia Carol comanda a diversão e, logo depois, às 19h30, o clássico O Rei Leão chega à Vila do Noel. A história de Simba, sua jornada de amadurecimento e a luta para assumir seu lugar nas Terras do Orgulho prometem emocionar crianças e adultos.

Além dos espetáculos, o Natal Magia oferece atrações permanentes que reforçam o clima de fantasia. A Vila do Noel funciona diariamente até o dia 4 de janeiro, com exceção de 31 de dezembro. O espaço conta com encontros com o Papai Noel, o Expresso Encantado, trenzinho iluminado que circula sob a árvore de Natal de 25 metros, pista de patinação com piso especial que simula gelo, piano gigante interativo e uma ambientação completa com presépio, trenó, renas e fábrica de brinquedos. O Parcão iluminado garante que os pets também participem da celebração.