Carreta tombada provoca interdição e congestionamento no Trevo das Bandeiras, em MacaéFoto: Reprodução

Publicado 29/12/2025 11:49

Macaé - O trânsito amanheceu fora do ritmo habitual em Macaé após o tombamento de uma carreta na Rotatória das Bandeiras. O acidente, registrado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, dia 29, provocou a interdição de trechos importantes da Linha Verde e impactou diretamente quem circula entre Aroeira, Glória e o acesso à Linha Azul.

A posição do veículo, somada ao fluxo intenso de carros, bloqueou a passagem de motoristas que saem da Aroeira pela via principal em direção à Linha Azul. Também ficou impedido o acesso ao Trevo das Bandeiras para quem vem da Glória pela Linha Verde. Equipes do Corpo de Bombeiros atuam no local, enquanto agentes de trânsito organizam desvios e orientam condutores.

Como alternativa, a recomendação é utilizar a Ponte Hildebrando, no sentido Barra, ou seguir pelo Trevo da Aroeira para quem deixa a região das firmas ou da Glória. A orientação é redobrar a atenção, manter a calma e evitar a área até a liberação total da via.

A atualização foi divulgada às 7h20 pelos canais oficiais do município. Novas informações devem ser repassadas ao longo do dia.