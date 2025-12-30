Autoridades acompanham a entrega da Elevatória Télio Barreto, ponto estratégico da macrodrenagem de Macaé - Foto: Rui Porto Filho

Autoridades acompanham a entrega da Elevatória Télio Barreto, ponto estratégico da macrodrenagem de MacaéFoto: Rui Porto Filho

Publicado 30/12/2025 15:03

Macaé - Macaé dá um passo decisivo para enfrentar um problema antigo que marcou gerações: os alagamentos. A cidade concluiu a obra da Elevatória Télio Barreto, próxima ao Morro de Santana, considerada uma das maiores intervenções de macrodrenagem do município e referência no estado do Rio de Janeiro. A entrega foi acompanhada pelo prefeito Welberth Rezende nesta segunda-feira (29).

O equipamento integra a chamada Bacia da Linha Vermelha, projetada para atender uma área de mais de 5,1 milhões de metros quadrados e beneficiar diretamente bairros como Riviera Fluminense, Novo Horizonte, Jardim Mariana, Campo do Oeste, Praia Campista, Sol e Mar, Visconde de Araújo, Centro e Imbetiba. A estrutura tem capacidade para acumular mais de 45 milhões de litros de água da chuva, reduzindo riscos de enchentes em períodos de temporais.

Welberth Rezende destacou o impacto social da obra e lembrou vivências pessoais com alagamentos na cidade. Segundo ele, o investimento em infraestrutura representa dignidade, segurança e tranquilidade para famílias que conviviam com água invadindo casas e ruas intransitáveis em dias de chuva.

O projeto executou cerca de cinco mil metros de galerias e canais, além de ampliar a capacidade de bombeamento de 6 para 22 metros cúbicos por segundo, com a instalação de quatro novas bombas, linhas de recalque, automação e um moderno Centro de Controle de Operações. Também foram construídas mais de 300 caixas ralo, revitalizados sete mil metros quadrados de calçadas e implantados novos geradores, subestação elétrica, sistema de diesel subterrâneo, ponte rolante e equipamentos de segurança.

O vice-prefeito Dr. Fabiano Paschoal ressaltou que a entrega simboliza o uso responsável dos recursos públicos e um compromisso real com quem mais sofre nos períodos de chuva. Vereadores presentes classificaram a obra como um marco para a cidade e para bairros historicamente afetados por enchentes.

Com a conclusão da Bacia da Linha Vermelha, Macaé avança na prevenção de desastres urbanos e fortalece a infraestrutura que garante mais qualidade de vida à população.

