Coletiva de imprensa apresentou balanço de 2025 e destacou avanços em emprego, turismo, segurança e obras estruturantes em MacaéFoto: Reprodução

Publicado 29/12/2025 13:03

Macaé - Macaé chega à reta final de 2025 com números que traduzem uma cidade em movimento e com perspectivas positivas para os próximos anos. O balanço dos avanços foi apresentado na manhã desta segunda-feira (29), durante uma coletiva de imprensa que reuniu autoridades e jornalistas, com foco em desenvolvimento econômico, geração de empregos, segurança pública e fortalecimento do turismo.

O município voltou a ocupar posição de destaque no cenário estadual e nacional. Hoje, Macaé se consolida como referência na criação de postos de trabalho, diversificação econômica e atração de investimentos. Além de seguir forte no setor de óleo e gás, a cidade se firmou como o maior produtor de grãos e de gado confinado do Estado do Rio, ampliando sua base produtiva e reduzindo a dependência de uma única atividade.

O ambiente favorável aos negócios ajudou a atrair novas empresas e reforçou a confiança do mercado. A sinalização da Petrobras sobre a retomada de investimentos na Bacia de Campos, com valores que ultrapassam 100 bilhões de reais, reforça esse cenário e projeta impactos diretos na economia local, principalmente na geração de empregos.

O turismo foi outro ponto que simboliza a virada de chave vivida pela cidade. A rede hoteleira, antes ociosa nos fins de semana, passou a registrar taxas próximas da ocupação máxima. Eventos culturais, festas temáticas e ações de valorização das belezas naturais ajudaram a reposicionar Macaé como destino turístico no interior do Estado, movimentando o comércio e fortalecendo a economia criativa.

A geração de empregos aparece como um dos indicadores mais expressivos. Em proporção ao número de habitantes, Macaé figura entre os maiores empregadores do país, superando inclusive alguns estados brasileiros. O resultado é atribuído à qualificação da mão de obra, à desburocratização de processos e à infraestrutura urbana construída nos últimos anos.

Na área da segurança pública, os dados também chamam atenção. A cidade apresenta queda superior a 80 por cento nos principais índices de criminalidade. Crimes como homicídios e roubos de carga tiveram reduções históricas, resultado da atuação integrada das forças de segurança e do investimento em políticas preventivas.

O pacote de obras em andamento reforça a transformação urbana. Macaé executa o maior programa de drenagem do Estado, recupera equipamentos públicos, amplia a rede de ensino com novas unidades e avança na climatização das escolas. Projetos estruturantes, como novas vias de acesso, melhorias no abastecimento de água com investimentos acima de 200 milhões de reais e a construção de uma nova rodoviária, fazem parte do planejamento para sustentar o crescimento da cidade.

O cenário apresentado aponta para uma Macaé mais organizada, competitiva e preparada para o futuro, encerrando 2025 com resultados concretos e expectativas positivas para os próximos anos.