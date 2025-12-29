Público se prepara para celebrar a virada do ano nas praias de Macaé, que terão segurança reforçada, shows nacionais e fogos com menos ruído - Foto: Ilustração

Público se prepara para celebrar a virada do ano nas praias de Macaé, que terão segurança reforçada, shows nacionais e fogos com menos ruídoFoto: Ilustração

Publicado 29/12/2025 12:11

Macaé - Macaé se prepara para receber 2026 com um Réveillon marcado por organização, clima de celebração e atenção redobrada à segurança. A cidade contará com uma operação especial que vai atuar nos principais pontos de encontro do público, garantindo tranquilidade para moradores e turistas durante toda a virada do ano.

A segurança será reforçada com cerca de 100 guardas municipais, apoiados por aproximadamente 15 viaturas operacionais. O efetivo estará distribuído de forma estratégica na orla dos Cavaleiros, Bar do Coco, Pecado, Lagoa, Barra e também no Sana, na região serrana. A atuação ocorrerá de maneira integrada com a Polícia Militar e a Polícia Civil, ampliando a presença preventiva e a capacidade de resposta rápida.

Além das áreas de maior concentração, o patrulhamento será intensificado nos bairros, ampliando a sensação de segurança em toda a cidade. A recomendação para o público é priorizar o transporte coletivo, manter o consumo de bebidas alcoólicas com equilíbrio e aproveitar as atrações com responsabilidade.

A programação musical promete reunir diferentes gerações. Na Praia dos Cavaleiros, o clássico som da banda Roupa Nova embala a contagem regressiva. Já na Praia da Barra, o clima será de pagode com o grupo Pixote. No Sana, a virada acontece no espaço CriaSana, com Tati Veras às 21h e, na sequência, Jeferson Danilo às 23h30.

O espetáculo de fogos também será um dos pontos altos da noite. A queima acontecerá em balsas posicionadas no alto-mar, com três estruturas nos Cavaleiros e uma na Barra. Cada balsa terá duas toneladas de fogos, totalizando oito toneladas. O show pirotécnico terá 12 minutos de duração, com efeitos visuais variados e figuras florais no céu, além de uma redução de cerca de 20 por cento no nível de ruído em comparação ao ano anterior, buscando mais conforto para moradores, animais e pessoas sensíveis ao som.

Público se prepara para celebrar a virada do ano nas praias de Macaé, que terão segurança reforçada, shows nacionais e fogos com menos ruído Foto: Douglas Smmithy