Virada em Macaé terá segurança reforçada, grandes shows e fogos com menos ruído
Operação especial mobiliza 100 guardas municipais, atrações nacionais e espetáculo pirotécnico pensado para reduzir impactos sonoros
Emprego na virada: Macaé encerra o ano com 450 vagas abertas
Oportunidades alcançam comércio, offshore, serviços e construção, com chances para diferentes perfis profissionais
Carreta tombada trava acesso no Trevo das Bandeiras e muda rotina de motoristas em Macaé
Acidente interdita trechos da Linha Verde e exige rotas alternativas na manhã desta segunda-feira
Natal Magia transforma a orla de Macaé em palco de grandes espetáculos
Tributo a Roberto Carlos, Abba Experience e O Rei Leão movimentam a Vila do Noel na Praia Campista
Macaé encerra o ano com obras que mudam a rotina da cidade
Macrodrenagem em área crítica e escola revitalizada no Lagomar marcam a última semana de entregas
Flagra na madrugada expõe moto adulterada e interrompe fuga no Lagomar
Abordagem da PM apreende veículo irregular e encaminha adolescentes à delegacia em Macaé
