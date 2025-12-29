Campanha reforça orientações simples que ajudam a evitar incêndios e proteger o meio ambiente em Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 29/12/2025 13:04

Macaé - O cuidado com o território começa pela mudança de atitude. Com esse princípio, Macaé deu início a uma campanha de conscientização voltada à prevenção de queimadas e incêndios, chamando a atenção da população urbana e rural para práticas simples que ajudam a preservar o meio ambiente e evitar tragédias.

A iniciativa reúne ações educativas, capacitação técnica de servidores, monitoramento de focos de calor e articulação com órgãos parceiros. O objetivo é reduzir danos ambientais, proteger a saúde coletiva e evitar que pequenos descuidos se transformem em incêndios de grandes proporções. As queimadas representam ameaça direta à fauna, à flora e às pessoas, podendo atingir casas, veículos, redes elétricas e áreas produtivas.

Além da destruição visível, o fogo compromete o solo, facilita a erosão, provoca assoreamento de rios e polui o ar, afetando principalmente crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. A campanha reforça orientações como não queimar lixo, não soltar balões, evitar o descarte de bitucas de cigarro em áreas verdes e jamais realizar queima de vegetação sem autorização ambiental.

Em caso de incêndio, a recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil pelo 199. Denúncias de queimadas podem ser feitas pelo telefone 2791 6852.

A Defesa Civil também alerta para cuidados dentro de casa, como evitar o armazenamento de líquidos inflamáveis, manter instalações elétricas em bom estado, não sobrecarregar tomadas e redobrar a atenção com crianças. Em situações de fogo, a orientação é priorizar a fuga segura, evitar áreas com fumaça e nunca retornar a locais em chamas.