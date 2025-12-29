Campanha reforça orientações simples que ajudam a evitar incêndios e proteger o meio ambiente em MacaéFoto: Ilustração
Macaé aposta em informação para frear queimadas e proteger vidas
Campanha orienta moradores, reforça prevenção de incêndios e alerta para riscos ambientais e à saúde
Macaé fecha 2025 em ritmo de crescimento e projeta novo ciclo de desenvolvimento
Coletiva de imprensa faz balanço do ano e destaca avanços na economia, turismo, segurança e infraestrutura
Virada em Macaé terá segurança reforçada, grandes shows e fogos com menos ruído
Operação especial mobiliza 100 guardas municipais, atrações nacionais e espetáculo pirotécnico pensado para reduzir impactos sonoros
Emprego na virada: Macaé encerra o ano com 450 vagas abertas
Oportunidades alcançam comércio, offshore, serviços e construção, com chances para diferentes perfis profissionais
Carreta tombada trava acesso no Trevo das Bandeiras e muda rotina de motoristas em Macaé
Acidente interdita trechos da Linha Verde e exige rotas alternativas na manhã desta segunda-feira
Natal Magia transforma a orla de Macaé em palco de grandes espetáculos
Tributo a Roberto Carlos, Abba Experience e O Rei Leão movimentam a Vila do Noel na Praia Campista
