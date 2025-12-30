Jatos d’água iluminados transformam a Lagoa de Imboassica em palco a céu aberto durante o espetáculoFoto: Ilustração
Dança das Águas se despede do verão com últimas noites de encanto em Macaé
Espetáculo gratuito na Lagoa de Imboassica entra na reta final e segue como opção de lazer para famílias e turistas
Mesa posta na virada: Macaé garante almoço especial de Réveillon a quem mais precisa
Restaurante Popular serve mil refeições nesta quarta-feira e reforça cuidado, dignidade e inclusão social na passagem do ano
Macaé vira a página dos alagamentos com entrega de obra histórica de macrodrenagem
Conclusão da Elevatória Télio Barreto amplia capacidade de escoamento da chuva e promete mudar a rotina de milhares de moradores
Macaé aposta em informação para frear queimadas e proteger vidas
Campanha orienta moradores, reforça prevenção de incêndios e alerta para riscos ambientais e à saúde
Macaé fecha 2025 em ritmo de crescimento e projeta novo ciclo de desenvolvimento
Coletiva de imprensa faz balanço do ano e destaca avanços na economia, turismo, segurança e infraestrutura
Virada em Macaé terá segurança reforçada, grandes shows e fogos com menos ruído
Operação especial mobiliza 100 guardas municipais, atrações nacionais e espetáculo pirotécnico pensado para reduzir impactos sonoros
