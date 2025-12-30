Jatos d’água iluminados transformam a Lagoa de Imboassica em palco a céu aberto durante o espetáculo - Foto: Ilustração

Publicado 30/12/2025 15:07

Macaé - O espetáculo Dança das Águas entra nos últimos dias de apresentação e segue atraindo olhares atentos, celulares erguidos e famílias inteiras reunidas às margens da Lagoa de Imboassica, em Macaé. A atração gratuita, que combina água, luz e música, virou ponto de encontro nas noites de fim de ano e se despede do público nos primeiros dias de janeiro.

As apresentações finais acontecem na segunda-feira, dia 29 de dezembro, às 21h; na quinta-feira, 1º de janeiro, também às 21h; na sexta-feira, dia 2, no mesmo horário; e no sábado, dia 3 de janeiro, às 20h. Cada sessão transforma a lagoa em um espetáculo visual sincronizado, capaz de encantar crianças, jovens e adultos.

A Dança das Águas faz parte do calendário turístico da cidade e reforça a proposta de oferecer lazer acessível durante o período mais movimentado do ano. A programação tem atraído moradores e visitantes, fortalecendo o clima de celebração e convivência coletiva nas noites de verão.

Para facilitar o acesso, uma linha especial de ônibus faz o trajeto entre a Linha Verde, onde há área de estacionamento, e a Rua Comerciante Ruy Figueiredo Borges, no bairro Pecado. Moradores com Cartão Macaé pagam tarifa de um real.

Idosos e pessoas com deficiência contam com um esquema especial de mobilidade. Um sistema online permite o cadastro prévio para acesso ao bairro com veículo nos dias de apresentação. São oferecidas cem vagas por noite, liberadas com antecedência. Após o cadastro, o usuário recebe por e-mail um QR Code que deve ser apresentado aos agentes de trânsito no dia do evento. O acesso pode ser feito com carro particular, táxi ou transporte por aplicativo.

Também há áreas reservadas para estacionamento. Idosos podem estacionar na Rua José Henrique da Silva, próxima aos quiosques. Pessoas com deficiência contam com vagas na Rua Amphilóphio Trindade e na Avenida José Passos de Souza Júnior, na orla da Praia do Pecado.

A orientação é chegar cedo, escolher um bom lugar e aproveitar os últimos momentos de um espetáculo que já virou tradição no verão macaense.