Macaé se destaca no cenário nacional com forte geração de empregos formais em 2025Foto: Rui Porto Filho

Publicado 03/01/2026 16:33

Macaé - Macaé confirma, na prática, a força do seu mercado de trabalho e fecha novembro com números que chamam atenção em todo o Brasil. Os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que o município não apenas manteve ritmo de crescimento, como avançou posições e se consolidou entre os maiores geradores de empregos formais do Estado do Rio e do país ao longo de 2025.

Entre janeiro e novembro, foram abertas 8.221 vagas com carteira assinada. O resultado coloca Macaé na segunda posição no ranking estadual, atrás apenas da capital, superando cidades de grande porte como Duque de Caxias, São Gonçalo e Angra dos Reis. O desempenho reforça o papel estratégico do município na economia fluminense e na interiorização do desenvolvimento.

O mês de novembro também foi positivo. Com saldo de 810 novos postos de trabalho, Macaé ficou entre as cinco cidades que mais contrataram no estado, refletindo um ambiente favorável aos negócios, à indústria e ao setor de serviços.

No comparativo nacional, os números ganham ainda mais peso. O saldo anual do município supera o de estados inteiros, como Acre e Roraima, e seria suficiente para colocar Macaé na 20ª posição entre as capitais brasileiras, à frente de cidades como Florianópolis, Vitória e Campo Grande.

Outro dado que impressiona é a geração proporcional de empregos. Macaé registra 33 vagas formais para cada mil habitantes, índice superior ao do Distrito Federal, líder entre os estados. O resultado coloca o município no topo do ranking nacional nesse critério, evidenciando dinamismo econômico e capacidade de absorção de mão de obra.