Macaé se destaca no cenário nacional com forte geração de empregos formais em 2025Foto: Rui Porto Filho
Macaé acelera no emprego e vira referência nacional na geração de vagas formais
Dados do Caged colocam o município entre os maiores criadores de empregos do país em 2025
Macaé acelera no emprego e vira referência nacional na geração de vagas formais
Dados do Caged colocam o município entre os maiores criadores de empregos do país em 2025
Vigilância Ambiental reforça ações contra mosquitos em bairros de Macaé
Fumacê ao amanhecer, fiscalização e controle do Culex intensificam prevenção e proteção à saúde da população
Trânsito de Macaé entra em operação especial para garantir Réveillon seguro e sem travamentos
Intervenções começam cedo, mudam rotas em pontos estratégicos e buscam fluidez para moradores e turistas na virada do ano
Macaé entra em clima de grande virada e se consolida como destino forte do Réveillon no litoral
Shows nacionais, fogos de baixo impacto sonoro e megaestrutura de serviços prometem uma noite segura, organizada e emocionante
Dança das Águas se despede do verão com últimas noites de encanto em Macaé
Espetáculo gratuito na Lagoa de Imboassica entra na reta final e segue como opção de lazer para famílias e turistas
Mesa posta na virada: Macaé garante almoço especial de Réveillon a quem mais precisa
Restaurante Popular serve mil refeições nesta quarta-feira e reforça cuidado, dignidade e inclusão social na passagem do ano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.