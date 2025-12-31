Agentes de trânsito atuam em pontos estratégicos de Macaé para organizar o fluxo durante o Réveillon - Foto: Douglas Smmithy

Agentes de trânsito atuam em pontos estratégicos de Macaé para organizar o fluxo durante o RéveillonFoto: Douglas Smmithy

Publicado 31/12/2025 15:32

Macaé - Macaé ajusta o trânsito para receber o grande público esperado no Réveillon e aposta em planejamento para evitar congestionamentos e garantir segurança. A cidade terá intervenções viárias a partir das primeiras horas da manhã do dia 31, com agentes atuando em pontos estratégicos e rotas alternativas definidas para facilitar o deslocamento de quem vai celebrar a virada.

Nos Cavaleiros, a orla passa por mudanças importantes. A partir das 6h, as vagas de estacionamento da Avenida Atlântica ficam preservadas entre os postos 1 e 2. Já às 17h, o trecho será totalmente bloqueado até o posto 2, com o fluxo de veículos desviado para a Rua Winston Churchill, medida que segue até o fim das comemorações.

No bairro Pecado, a fiscalização acontece ao longo do dia para organizar o estacionamento e a circulação. A partir das 22h, os veículos que seguem pela Avenida José Passos de Souza Júnior, na orla, serão desviados para a Rua Guarujá, reduzindo conflitos entre carros e pedestres.

A região serrana também recebe atenção. No Sana, agentes de trânsito atuam desde as 6h no ordenamento das vias principais e nos acessos às cachoeiras, com operação mantida até o encerramento dos eventos noturnos.

Na Barra de Macaé, a fiscalização será intensificada no entorno do Iate Clube e da Rodovia Amaral Peixoto. A partir das 21h, haverá estreitamento de pista nos dois sentidos da RJ 106, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

A operação contará com ação conjunta da Coordenadoria de Trânsito e da Polícia Militar, com fiscalização contínua desde as 9h até o fim da programação. A orientação é clara: respeitar a sinalização e as instruções dos agentes para evitar multas e remoções, principalmente em locais proibidos, como canteiros centrais, portões de garagem e vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência.

Táxis e veículos de aplicativo devem realizar embarque e desembarque apenas em pontos autorizados. A medida ajuda a manter o fluxo e aumenta a segurança de pedestres e motoristas. A recomendação é planejar o trajeto, sair com antecedência e, sempre que possível, optar pelo transporte coletivo para curtir o Réveillon com tranquilidade.