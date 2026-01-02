Equipes da Vigilância Ambiental realizam ações de combate ao mosquito em bairros de Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 02/01/2026 20:48

Macaé - A Vigilância Ambiental de Macaé entra em mais uma semana de trabalho intensivo no combate aos mosquitos, com ações distribuídas por diferentes regiões da cidade. O foco está na prevenção de doenças, no controle de focos e no monitoramento de áreas estratégicas, em um esforço contínuo para reduzir riscos à saúde pública.

As atividades de fumacê acontecem nas primeiras horas da manhã, horário considerado mais eficaz para o controle vetorial. Na segunda-feira, dia 6, a aplicação começa às 5h no Parque Aeroporto. Já na terça-feira, dia 7, no mesmo horário, as equipes atuam no Jardim Esperança, reforçando a proteção em áreas com maior circulação de pessoas.

Entre os dias 5 e 9 de janeiro, o controle do mosquito Culex será realizado nos bairros Campos Macaé I, II e III, além de Sol y Mar, Jardim Esperança e Parque Aeroporto. No mesmo período, ocorre a atualização do Reconhecimento Geográfico nos bairros Virgem Santa e Horto, etapa essencial para manter os cadastros atualizados e aprimorar o planejamento das ações de vigilância.

A programação inclui ainda fiscalização em pontos estratégicos de bairros como Imboassica, Costa do Sol, Praia Campista, Nossa Senhora da Glória, Barra no sentido praia, Águas Maravilhosas e Botafogo. Esses locais recebem atenção especial por apresentarem maior potencial de proliferação de mosquitos.

A Vigilância Ambiental destaca que o combate ao mosquito também depende da colaboração dos moradores. Eliminar água parada em recipientes simples, como caixas d’água, vasos de plantas, pneus e calhas, faz diferença no resultado das ações. Informações e denúncias podem ser feitas pelos telefones 0800-022-6461 ou (22) 2772-6461.