Chuva intensa provoca alagamentos pontuais e mobiliza equipes de monitoramento em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 05/01/2026 13:19

Macaé - Macaé acordou sob atenção redobrada após um volume expressivo de chuva atingir diferentes regiões do município nas últimas 24 horas. O cenário, monitorado pela Defesa Civil, trouxe transtornos pontuais, como alagamentos e quedas de árvores, mas sem registro de vítimas ou famílias fora de casa até o momento.

Os maiores índices foram registrados tanto na área urbana quanto na região serrana, evidenciando a força da chuva que caiu de forma persistente. No perímetro urbano, o Assentamento Maria Amália liderou o acumulado, com 126,8 milímetros. Em seguida aparecem Cidade Universitária, Campo D’Oeste e São José do Barreto, todos com volumes considerados altos para um intervalo de apenas um dia. Bairros como Visconde de Araújo, Miramar, Botafogo, Barra, Glória, Horto e Granja dos Cavaleiros também entraram no radar das equipes de monitoramento.

Na serra, a situação exigiu ainda mais atenção. Severina registrou 155,6 milímetros de chuva em 24 horas, o maior índice do município. Bicuda Grande, Córrego do Ouro e Sana também tiveram acumulados significativos, seguidos por Glicério, Frade, Trapiche e Bicuda Pequena.

Como reflexo direto do temporal, a Defesa Civil atendeu ocorrências de queda de árvores na RJ 168, na Praça São Pedro, no Jardim Santo Antônio e em outro ponto urbano. Dois alagamentos foram registrados nos bairros Novo Horizonte e Nova Holanda. Apesar dos transtornos, não houve necessidade de remoção de moradores.

As equipes seguem em estado de alerta, acompanhando a previsão do tempo e monitorando áreas com histórico de alagamentos e risco de deslizamentos. A orientação é para que moradores redobrem os cuidados, evitem áreas alagadas e acionem o órgão ao menor sinal de perigo.

Em situações de emergência, o contato com a Defesa Civil pode ser feito pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp (22) 99103 4275.