Cidade Universitária receberá a primeira edição do Conexão Juventude, iniciativa voltada à formação, inovação e protagonismo juvenil - Foto: Douglas Smmithy

Cidade Universitária receberá a primeira edição do Conexão Juventude, iniciativa voltada à formação, inovação e protagonismo juvenilFoto: Douglas Smmithy

Publicado 05/08/2026 13:09

Macaé - Juventude, conhecimento e futuro vão compartilhar o mesmo espaço em Macaé a partir desta sexta-feira (7). A Juventude, conhecimento e futuro vão compartilhar o mesmo espaço em Macaé a partir desta sexta-feira (7). A Cidade Universitária receberá a primeira edição do Conexão Juventude Macaé, evento criado para estimular o protagonismo juvenil, ampliar horizontes profissionais e aproximar estudantes das novas tendências do mercado, da inovação e do empreendedorismo.

Com o tema "Conectando talentos, inovação e oportunidades", a programação marcará as comemorações pelo Mês da Juventude, celebrado internacionalmente em agosto, e reunirá palestras, oficinas, debates e atividades práticas destinadas a estudantes, jovens atendidos por programas sociais e universitários.

A iniciativa será promovida pela Coordenadoria-Geral de Políticas para a Juventude, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sebrae, que levará especialistas para compartilhar experiências sobre empreendedorismo, gestão de negócios e desenvolvimento de competências profissionais.

A proposta será oferecer muito mais do que palestras. O evento pretende despertar nos participantes uma nova visão sobre carreira, inovação e autonomia financeira, mostrando que empreender também pode representar um caminho para transformar ideias em oportunidades e construir novos projetos de vida.

Outro destaque será a integração com a Semana Acadêmica do Instituto Politécnico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPolitec/UFRJ), que acontecerá entre os dias 18 e 20 de agosto. A programação acadêmica incluirá minicursos, oficinas, mesas-redondas, apresentação de pesquisas, atividades voltadas à inovação tecnológica e debates sobre os desafios das profissões do futuro.

As Secretarias Municipais de Educação e de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Acessibilidade e Economia Solidária participarão da iniciativa, fortalecendo uma atuação integrada entre diferentes áreas da administração municipal.

Segundo o coordenador-geral de Políticas para a Juventude, Nicolas Siqueira, o evento foi planejado para colocar os jovens como protagonistas das discussões.

"A ideia nasceu a partir do Estatuto da Juventude. Queremos oferecer um ambiente onde os jovens possam descobrir novas possibilidades, ampliar conhecimentos e compreender que o empreendedorismo também pode ser uma ferramenta de transformação social e profissional. Nossa intenção é construir um projeto permanente que cresça a cada edição", destacou.

Ele também ressaltou que o trabalho será desenvolvido de forma articulada entre diferentes setores da administração pública.

"A juventude precisa estar conectada com educação, inovação, tecnologia, cultura, desenvolvimento econômico e cidadania. Esse será o primeiro passo de um projeto que pretendemos ampliar nos próximos anos", afirmou.

A programação começará na sexta-feira (7), no Auditório Cláudio Ulpiano, com a palestra "Projeto de Vida: Você tem um?", destinada aos estudantes do Colégio de Aplicação de Macaé. À tarde, jovens participantes de programas sociais acompanharão a palestra "Habilidades Empreendedoras", seguida da cerimônia oficial de abertura.

Na segunda-feira (10), uma nova edição da palestra sobre empreendedorismo voltará a reunir jovens atendidos pelos programas municipais.

Já nos dias 25 e 26 de agosto, o Sebrae promoverá duas oficinas voltadas para quem deseja iniciar ou fortalecer um pequeno negócio. Os participantes aprenderão como se tornar Microempreendedor Individual (MEI) e conhecerão ferramentas de inteligência artificial voltadas à gestão de empreendimentos.

Ao reunir instituições de ensino, especialistas, poder público e organizações voltadas ao desenvolvimento econômico, o Conexão Juventude nascerá com a proposta de criar um ambiente de aprendizado, inspiração e oportunidades, reforçando o investimento de Macaé na formação das novas gerações.