Obras do Gasoduto Raia avançam na região de Cabiúnas, em Macaé, etapa considerada estratégica para o futuro da produção nacional de gás natural - Foto: Divulgação

Obras do Gasoduto Raia avançam na região de Cabiúnas, em Macaé, etapa considerada estratégica para o futuro da produção nacional de gás naturalFoto: Divulgação

Publicado 04/08/2026 09:55

Macaé - Macaé volta a ocupar posição estratégica no mapa energético brasileiro com o avanço de uma das maiores obras de infraestrutura do setor de gás natural do país. O



A execução terrestre do projeto concentra, neste momento, a etapa do furo direcional horizontal, tecnologia responsável por interligar o trecho submarino ao sistema instalado em terra. A operação exige elevado nível de precisão técnica e representa um dos momentos mais complexos da construção do gasoduto.



O empreendimento integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, e é desenvolvido pela Equinor, operadora do projeto, em parceria com a Repsol Sinopec e a Petrobras.



No mar, o Gasoduto Raia terá cerca de 200 quilômetros de extensão, estabelecendo a conexão entre a unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo e gás (FPSO) e a malha nacional de transporte instalada nas proximidades do Terminal de Cabiúnas, em Macaé. A estrutura foi projetada para escoar diariamente até 16 milhões de metros cúbicos de gás natural.



A expectativa é que o sistema entre em operação em 2028, ampliando significativamente a oferta de gás ao mercado brasileiro e reduzindo a dependência de importações em determinados períodos de maior consumo.



Obras do Gasoduto Raia avançam na região de Cabiúnas, em Macaé, etapa considerada estratégica para o futuro da produção nacional de gás natural Foto: Divulgação Macaé volta a ocupar posição estratégica no mapa energético brasileiro com o avanço de uma das maiores obras de infraestrutura do setor de gás natural do país. O Gasoduto Raia entrou em uma fase considerada decisiva para sua implantação e reforça a importância do município no escoamento da produção offshore. Quando entrar em operação, a previsão é que o empreendimento tenha capacidade para abastecer aproximadamente 15% da demanda nacional de gás natural, fortalecendo a segurança energética e impulsionando novos investimentos no Norte Fluminense.A execução terrestre do projeto concentra, neste momento, a etapa do furo direcional horizontal, tecnologia responsável por interligar o trecho submarino ao sistema instalado em terra. A operação exige elevado nível de precisão técnica e representa um dos momentos mais complexos da construção do gasoduto.O empreendimento integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, e é desenvolvido pela Equinor, operadora do projeto, em parceria com a Repsol Sinopec e a Petrobras.No mar, o Gasoduto Raia terá cerca de 200 quilômetros de extensão, estabelecendo a conexão entre a unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo e gás (FPSO) e a malha nacional de transporte instalada nas proximidades do Terminal de Cabiúnas, em Macaé. A estrutura foi projetada para escoar diariamente até 16 milhões de metros cúbicos de gás natural.A expectativa é que o sistema entre em operação em 2028, ampliando significativamente a oferta de gás ao mercado brasileiro e reduzindo a dependência de importações em determinados períodos de maior consumo.

Além da importância para o abastecimento nacional, o empreendimento também desperta expectativas sobre seus impactos econômicos na região. O fortalecimento da infraestrutura energética amplia a capacidade de atração de novos investimentos industriais, principalmente em segmentos ligados à geração de energia e ao processamento de gás.



O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Sylvio Lopes, destacou que a chegada do projeto amplia ainda mais o protagonismo de Macaé no cenário energético nacional.



"O Projeto Raia consolida Macaé como a Capital Nacional da Energia e principal hub de gás, ao se conectar à unidade de Cabiúnas e permitir o escoamento de 16 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Esse cenário favorece a instalação de novas termelétricas e cria condições para um ciclo duradouro de desenvolvimento econômico para Macaé e toda a região", afirmou.



Segundo o gerente de Construção do Gasoduto Terrestre da Equinor, Luciano Mendes, aproximadamente 350 trabalhadores participam diariamente das atividades do projeto, que segue rígidos protocolos operacionais e de segurança.



"Toda a operação é baseada em um amplo mapeamento de riscos para garantir que o gasoduto seja entregue com segurança para o país e que todos os trabalhadores retornem para suas casas ao final de cada jornada", ressaltou.



Mais do que uma grande obra de engenharia, o Gasoduto Raia simboliza uma nova etapa da cadeia energética brasileira. Ao conectar a produção offshore às estruturas terrestres de Macaé, o projeto reforça o papel histórico do município como porta de entrada da indústria do petróleo e amplia sua relevância também no mercado nacional de gás natural.





