Audiências públicas marcam a etapa decisiva da revisão do Plano Diretor e ampliam a participação da população na construção do futuro de Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Audiências públicas marcam a etapa decisiva da revisão do Plano Diretor e ampliam a participação da população na construção do futuro de MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 03/08/2026 10:29 | Atualizado 03/08/2026 10:30

Macaé - As decisões tomadas agora terão reflexos diretos na Macaé da próxima década. O município inicia a fase mais importante da revisão do Plano Diretor 2026-2036, documento que orientará o crescimento urbano, os investimentos públicos e a ocupação do território nos próximos dez anos. A partir da próxima semana, As decisões tomadas agora terão reflexos diretos na Macaé da próxima década. O município inicia a fase mais importante da revisão do Plano Diretor 2026-2036, documento que orientará o crescimento urbano, os investimentos públicos e a ocupação do território nos próximos dez anos. A partir da próxima semana, moradores de diferentes regiões poderão participar de audiências públicas que irão consolidar propostas capazes de influenciar a mobilidade, a habitação, o meio ambiente, a infraestrutura e a qualidade de vida da população.

Conduzido pelo Escritório de Gestão, Indicadores e Metas (EGIM), vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, com apoio do Conselho da Cidade, o processo chega ao momento em que o diálogo com a sociedade ganha protagonismo. As audiências públicas servirão para apresentar, discutir e aperfeiçoar o texto que norteará o desenvolvimento do município até 2036.

A primeira audiência acontecerá na próxima quarta-feira, às 18h, no Espaço Cultural Maguinho, em Glicério, contemplando os moradores da região serrana. Na sequência, a Câmara Municipal sediará outros três encontros, também às 18h, nos dias 12, 13 e 18 de agosto, ampliando a participação dos moradores da área urbana.

Considerado o principal instrumento de planejamento urbano de um município, o Plano Diretor estabelece regras para o uso e ocupação do solo, organiza o crescimento da cidade, orienta investimentos públicos e privados e cria diretrizes para que o desenvolvimento aconteça de forma equilibrada, sustentável e integrada.

Segundo o gerente do EGIM, Romulo Campos, esta é a oportunidade para que a população participe diretamente da construção do documento antes de sua tramitação oficial.

"Chegamos à etapa mais importante da revisão. Depois das audiências públicas, o texto será consolidado, passará pela Procuradoria Geral para adequação jurídica e seguirá para análise do prefeito, que encaminhará o projeto à Câmara Municipal. Após apreciação dos vereadores, a expectativa é que o novo Plano Diretor seja publicado até outubro", explicou.

O coordenador da revisão, Marcelo Borsato, destaca que o documento é resultado de uma construção coletiva iniciada há vários meses.

"O trabalho foi desenvolvido ouvindo a população desde o início. Os fóruns comunitários percorreram bairros e distritos para identificar demandas específicas de cada região. Essa participação fortalece o planejamento e torna o Plano Diretor mais próximo da realidade vivida pelos moradores", afirmou.

Ao longo da elaboração, foram promovidos nove fóruns comunitários em diferentes localidades do município, além da criação de 17 câmaras técnicas formadas por especialistas da administração pública e representantes da sociedade civil. Os grupos discutiram temas estratégicos como mobilidade urbana, meio ambiente, habitação, desenvolvimento econômico, infraestrutura e ordenamento territorial.

O processo também contou com dez ciclos de capacitação destinados aos servidores municipais envolvidos na elaboração do plano, ampliando a qualificação técnica das equipes e incorporando metodologias atualizadas de planejamento urbano.

Com a abertura das audiências públicas, Macaé entra na reta final de um processo que pretende transformar as necessidades da população em diretrizes concretas para uma cidade mais organizada, sustentável, inclusiva e preparada para enfrentar os desafios das próximas gerações.