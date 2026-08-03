Material apreendido durante a operação reforça as investigações sobre a atuação do tráfico na Comunidade da Linha - Foto: Divulgação

Material apreendido durante a operação reforça as investigações sobre a atuação do tráfico na Comunidade da LinhaFoto: Divulgação

Publicado 03/08/2026 10:05 | Atualizado 03/08/2026 10:13

Macaé - Uma ofensiva coordenada das forças de segurança voltou a atingir a estrutura do tráfico de drogas em Macaé. Policiais militares do 32º Batalhão de Polícia Militar prenderam três homens suspeitos de envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes durante uma operação realizada na Comunidade da Linha. A Uma ofensiva coordenada das forças de segurança voltou a atingir a estrutura do tráfico de drogas em Macaé. Policiais militares do 32º Batalhão de Polícia Militar prenderam três homens suspeitos de envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes durante uma operação realizada na Comunidade da Linha. A ação também resultou na apreensão de grande quantidade de drogas , dinheiro e equipamentos que, segundo a polícia, eram utilizados pela organização criminosa.

A operação contou com a atuação conjunta de equipes da Agência de Inteligência, Motopatrulha e Setor Charlie, que intensificaram o patrulhamento na região após o levantamento de informações sobre a movimentação do tráfico na localidade.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 213 pedras de crack, 87 cápsulas de cocaína, 29 porções de maconha, R$ 330 em dinheiro, uma motocicleta, uma máquina de cartão utilizada nas transações do grupo e cinco aparelhos celulares que serão analisados durante a investigação.

Todo o material foi recolhido e encaminhado para a perícia. Segundo a Polícia Militar, as apreensões representam mais um prejuízo financeiro para o tráfico e retiram das ruas drogas que poderiam abastecer pontos de venda na comunidade.

A ocorrência foi apresentada inicialmente na 123ª Delegacia de Polícia e, posteriormente, encaminhada para a 128ª DP, Central de Flagrantes, onde os três suspeitos permaneceram presos. Eles foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Um dos envolvidos também responderá por corrupção de menores.

A operação integra as ações permanentes de enfrentamento ao tráfico de drogas desenvolvidas pelo 32º BPM em Macaé, com foco na redução da criminalidade e no combate às organizações criminosas que atuam na região.