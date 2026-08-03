Equipes montam esquema especial de segurança para acompanhar a complexa operação de reflutuação do Skandi Amazonas na Praia CampistaFoto: Divulgação
Megaoperação mobiliza Macaé para reflutuar navio encalhado na Praia Campista
Estrutura reúne Defesa Civil, Guarda Municipal, Marinha e empresa responsável para garantir segurança durante a retirada do Skandi Amazonas; área permanecerá isolada
Macaé abre debate que definirá os rumos da cidade pelos próximos dez anos
Audiências públicas da revisão do Plano Diretor começam na próxima semana e convidam moradores a participar das decisões sobre mobilidade, crescimento urbano, habitação e desenvolvimento sustentável
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Ação integrada do 32º BPM apreendeu drogas, dinheiro, motocicleta, celulares e equipamentos utilizados na comercialização de entorpecentes
Crime brutal em frente ao trabalho tira a vida de Tuani Maia e abala Macaé
Natural de Carapebus, vítima de 33 anos havia denunciado o ex-companheiro e possuía medida protetiva; suspeito foi preso após tentar tirar a própria vida
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Operação baseada em inteligência levou à apreensão de duas pistolas, munições, rádio comunicador e motocicleta utilizada por integrante da facção ADA nas Malvinas
História, reconhecimento e futuro marcam noite de homenagens pelos 213 anos de Macaé
Sessão solene da Câmara celebra personalidades que ajudaram a transformar o município e presta a maior honraria da Casa ao ex-prefeito Sylvio Lopes Teixeira
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