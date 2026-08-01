Assassinato de Tuani Maia Nascimento reacende alerta para a violência contra a mulher em Macaé - Foto: Reprodução da Internet

Assassinato de Tuani Maia Nascimento reacende alerta para a violência contra a mulher em MacaéFoto: Reprodução da Internet

Publicado 01/08/2026 13:14 | Atualizado 01/08/2026 13:16

Macaé - Tuani Maia Nascimento, de 33 anos, teve a rotina interrompida de forma brutal na manhã deste sábado (1º), em Macaé. Conhecida por familiares e amigos como uma mulher trabalhadora e querida, ela foi Tuani Maia Nascimento, de 33 anos, teve a rotina interrompida de forma brutal na manhã deste sábado (1º), em Macaé. Conhecida por familiares e amigos como uma mulher trabalhadora e querida, ela foi assassinada a facadas em frente ao local onde trabalhava , na Avenida Rui Barbosa, no bairro Alto dos Cajueiros. O caso, investigado como feminicídio, provocou comoção em Macaé e também em Carapebus, cidade onde nasceu e construiu parte de sua história.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 32º BPM foram acionadas inicialmente para atender uma ocorrência de lesão corporal. Ao chegarem ao endereço, encontraram policiais da Operação Segurança Presente e equipes do Corpo de Bombeiros. Apesar do rápido atendimento, o médico da corporação confirmou que Tuani já estava sem vida. A ocorrência passou a ser registrada como feminicídio.

De acordo com as investigações iniciais, o autor do crime é Ezequiel Cordeiro dos Santos, de 38 anos, ex-companheiro da vítima. Após atacá-la com golpes de faca, ele tentou tirar a própria vida. O suspeito foi socorrido para o Hospital Público de Macaé, onde permanece internado sob custódia policial. A Polícia Militar informou que ele recebeu voz de prisão e será encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia após receber alta médica.

A Polícia Civil revelou que Tuani havia procurado a 123ª DP em junho deste ano para denunciar ameaças e violência psicológica praticadas pelo ex-companheiro. Na ocasião, foram solicitadas medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha, posteriormente deferidas pela Justiça. Segundo a investigação, a vítima possuía medida protetiva em vigor no momento do crime.

Os investigadores trabalham com a hipótese de que o assassinato tenha sido motivado pela inconformidade do suspeito com o fim do relacionamento. A faca utilizada foi apreendida e passará por perícia. Além disso, testemunhas serão ouvidas e imagens do sistema de videomonitoramento do município e de estabelecimentos próximos serão analisadas para esclarecer toda a dinâmica do crime.

O corpo de Tuani foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Macaé. O inquérito segue sob responsabilidade da 123ª Delegacia de Polícia, que apura todas as circunstâncias do caso. O investigado responderá pelo crime de feminicídio, conforme prevê a legislação brasileira.

Natural de Carapebus, Tuani era bastante conhecida na cidade e sua morte gerou manifestações de pesar de moradores, amigos e autoridades. O prefeito Bernard Tavares informou que o município está prestando apoio à família, incluindo assistência funerária, e lamentou a perda da moradora, classificando o crime como um ato de extrema violência.

O assassinato volta a chamar atenção para a importância da denúncia de episódios de violência doméstica e para o fortalecimento das redes de proteção às mulheres. Embora existam mecanismos legais para garantir segurança às vítimas, casos como o de Tuani evidenciam os desafios permanentes no enfrentamento ao feminicídio e à violência de gênero.