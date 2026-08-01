Assassinato de Tuani Maia Nascimento reacende alerta para a violência contra a mulher em MacaéFoto: Reprodução da Internet
Crime brutal em frente ao trabalho tira a vida de Tuani Maia e abala Macaé
Natural de Carapebus, vítima de 33 anos havia denunciado o ex-companheiro e possuía medida protetiva; suspeito foi preso após tentar tirar a própria vida
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Integração entre Polícia Civil e PM termina com traficante armado preso após confronto em comunidade de Macaé
Operação baseada em inteligência levou à apreensão de duas pistolas, munições, rádio comunicador e motocicleta utilizada por integrante da facção ADA nas Malvinas
História, reconhecimento e futuro marcam noite de homenagens pelos 213 anos de Macaé
Sessão solene da Câmara celebra personalidades que ajudaram a transformar o município e presta a maior honraria da Casa ao ex-prefeito Sylvio Lopes Teixeira
Virgem Santa recebe vacinação antirrábica e reforça proteção de cães, gatos e moradores em Macaé
Ação itinerante acontece nesta sexta-feira na Quinta da Boa Vista e amplia a prevenção contra uma das zoonoses mais graves do país
Macaé acelera o coração do esporte e recebe 3 mil corredores na maior edição da 10 Milhas
Tradicional prova transforma a orla da Imbetiba em palco de superação, inclusão e incentivo à qualidade de vida, consolidando o município como referência no calendário esportivo
FanFest de Amanda Amado transforma música em solidariedade e deixa legado de 3 toneladas de alimentos em Macaé
Projeto reuniu cerca de 30 mil pessoas durante a Copa do Mundo de 2026, movimentou a cena cultural da cidade e converteu entretenimento em ajuda para idosos acolhidos por instituição beneficente
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