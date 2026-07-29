Hasteamento das bandeiras abriu oficialmente as comemorações pelos 213 anos de emancipação político-administrativa de MacaéFoto: Divulgação
Orgulho, história e identidade marcam o início das celebrações pelos 213 anos de Macaé
Cerimônia de hasteamento das bandeiras abriu oficialmente a programação comemorativa e reuniu autoridades, forças de segurança e moradores em um momento de valorização da trajetória do município
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