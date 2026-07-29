Hasteamento das bandeiras abriu oficialmente as comemorações pelos 213 anos de emancipação político-administrativa de Macaé - Foto: Divulgação

Hasteamento das bandeiras abriu oficialmente as comemorações pelos 213 anos de emancipação político-administrativa de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 29/07/2026 11:00

Macaé - O nascer do dia ganhou um significado especial em Macaé. Antes mesmo das primeiras homenagens e da O nascer do dia ganhou um significado especial em Macaé. Antes mesmo das primeiras homenagens e da intensa programação preparada para celebrar os 213 anos de emancipação político-administrativa , um gesto carregado de simbolismo reuniu autoridades, representantes das forças de segurança e a população para reafirmar um sentimento que atravessa gerações: o orgulho de pertencer a uma cidade que cresceu, se reinventou e se consolidou como uma das principais referências do Estado do Rio de Janeiro.

A cerimônia de hasteamento das bandeiras na manhã desta quarta-feira (29) abriu oficialmente as comemorações do aniversário do município no Paço Municipal. O ato cívico marcou o início de um dia dedicado à memória, ao reconhecimento da história local e à valorização das conquistas construídas ao longo de mais de dois séculos.

Hasteamento das bandeiras abriu oficialmente as comemorações pelos 213 anos de emancipação político-administrativa de Macaé Foto: Divulgação Em um ambiente de respeito e patriotismo, foram erguidas as bandeiras do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro, de Macaé e do Mercosul, representando não apenas instituições, mas também os valores de união, desenvolvimento e compromisso com o futuro da cidade.

A bandeira do Brasil foi hasteada pelo capitão de corveta Francisco Filho, ajudante da Capitania dos Portos de Macaé. O major Fábio Souza, subcomandante do 9º Grupamento de Bombeiro Militar, conduziu a bandeira do Estado do Rio de Janeiro. O prefeito Welberth Rezende realizou o hasteamento da bandeira de Macaé, enquanto a bandeira do Mercosul ficou sob responsabilidade do tenente-coronel Rodrigues, comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar.

Mais do que cumprir uma tradição, a solenidade reforçou a identidade de um município que construiu sua história conciliando desenvolvimento econômico, crescimento urbano, vocação para o mar, inovação e qualidade de vida. Ao longo de 213 anos, Macaé transformou desafios em oportunidades e consolidou um papel estratégico para o Estado e para o país.

A cerimônia também evidenciou a integração entre instituições civis, militares e a comunidade, fortalecendo um dos principais símbolos das comemorações de aniversário da cidade. O hasteamento das bandeiras representa respeito às origens, reconhecimento da trajetória construída por diferentes gerações e renovação do compromisso coletivo com o desenvolvimento do município.

A programação comemorativa dos 213 anos prosseguiu ao longo do dia com diversas atividades cívicas, culturais e populares, celebrando a história de uma cidade que continua crescendo sem perder suas raízes e que segue escrevendo novos capítulos de sua trajetória.

Hasteamento das bandeiras abriu oficialmente as comemorações pelos 213 anos de emancipação político-administrativa de Macaé Foto: Divulgação