Primeira etapa da nova Estrada do Sana representa um marco para a mobilidade, o turismo e o desenvolvimento da região serrana de Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Primeira etapa da nova Estrada do Sana representa um marco para a mobilidade, o turismo e o desenvolvimento da região serrana de MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 29/07/2026 10:13 | Atualizado 29/07/2026 10:23

O caminho que durante anos representou desafios para moradores, turistas, produtores rurais e comerciantes passa a escrever uma nova história. A entrega da primeira etapa da reestruturação da Estrada do Sana marca uma transformação que vai muito além da infraestrutura. A obra modifica a rotina de milhares de pessoas, aproxima comunidades, fortalece a economia da serra e consolida um dos maiores investimentos já realizados por Macaé em mobilidade.

Os primeiros 6,5 quilômetros concluídos simbolizam uma mudança aguardada há décadas por quem depende diariamente da estrada para estudar, trabalhar, acessar serviços de saúde ou desenvolver atividades ligadas ao turismo, principal motor econômico do distrito.

Primeira etapa da nova Estrada do Sana representa um marco para a mobilidade, o turismo e o desenvolvimento da região serrana de Macaé Foto: Moisés Bruno H. Santos Durante a cerimônia de entrega, moradores e autoridades acompanharam de perto um investimento considerado estratégico para o presente e o futuro da região serrana.

O prefeito Welberth Rezende destacou que os benefícios da obra já fazem parte da realidade da população.

"As pessoas já estão sendo beneficiadas com essa obra. Macaé está conectada aos municípios vizinhos e fortalecer essa integração é fundamental. Para quem mora no Sana, essa estrada representa acesso à saúde, à educação, ao trabalho e à mobilidade. É uma via essencial para a vida da população", afirmou.

O prefeito também anunciou que o projeto continuará avançando.

"Estamos concluindo a segunda etapa até a Cabeceira do Sana. Também vamos substituir por piso intertravado o trecho do Arraial do Sana e queremos avançar até o Frade. Este é o maior investimento realizado pelo município em uma única obra e integra um conjunto de intervenções que continuará impulsionando o desenvolvimento de Macaé", destacou.

O vice-prefeito Fabiano Paschoal ressaltou que investir na estrada significa investir diretamente nas pessoas.

"O Sana se aproxima de completar 124 anos de história e recebe uma obra que muda sua realidade. A nova estrada melhora a circulação, amplia a segurança, fortalece o turismo e cria novas oportunidades para quem vive e empreende na região", afirmou.

O ex-prefeito Riverton Mussi lembrou que a pavimentação sempre foi uma reivindicação histórica da comunidade.

"Somente quem vive o dia a dia do Sana sabe a importância que essa estrada tem para toda a população", comentou.

A presidente da Associação de Moradores do Sana, Vanderleia Piedade, conhecida como Leléia, destacou que a obra representa uma conquista coletiva.

"Enfrentamos muitos problemas quando a estrada ainda era de chão. Em várias ocasiões tivemos dificuldades para transportar pacientes e garantir deslocamentos seguros. Hoje essa realidade começa a mudar. É uma conquista para moradores, comerciantes, produtores rurais e visitantes", afirmou.

A dimensão da intervenção impressiona pelos números e pela complexidade da engenharia empregada. Segundo a Secretaria Municipal de Obras, aproximadamente 6.650 metros cúbicos de rochas foram removidos para permitir a ampliação da plataforma da estrada e a execução das estruturas de contenção.

O projeto contemplou cinco contenções atirantadas, totalizando 370 metros, além de 689 metros de barreiras pré-moldadas que aumentam a estabilidade das encostas e oferecem mais segurança aos usuários.

O sistema de drenagem também recebeu investimentos expressivos. Foram implantados 849 metros de travessias subterrâneas, galerias, caixas coletoras, escadas hidráulicas, canaletas, drenos superficiais e dispositivos que garantem maior eficiência no escoamento das águas pluviais, reduzindo riscos durante períodos de chuva.

A obra incluiu ainda 6,55 quilômetros de sub-base, base e pavimentação asfáltica, utilizando cerca de 8.803 toneladas de massa asfáltica em uma pista com largura média de sete metros. O projeto também entregou uma nova ponte, alargamentos da via, quilômetros de meio-fio, calçadas, defensas metálicas, cercamento e outras intervenções voltadas à segurança.

Além da infraestrutura viária, foram executadas ações de recuperação ambiental, com hidrossemeadura em áreas de taludes e plantio de aproximadamente 17 mil metros quadrados de grama esmeralda, contribuindo para preservar a paisagem e aumentar a estabilidade do terreno.

Para o secretário municipal de Obras, Felipe Bastos, o investimento representa um divisor de águas para a região serrana.

"A entrega desta primeira etapa amplia a segurança, melhora a mobilidade e fortalece o turismo, além de integrar ainda mais o Sana ao restante de Macaé. É uma obra que beneficia diretamente moradores, visitantes e toda a economia da região", afirmou.

Mais do que uma estrada revitalizada, Macaé entrega uma nova perspectiva para o distrito do Sana. A infraestrutura passa a conectar oportunidades, estimular o crescimento econômico e oferecer melhores condições para quem escolheu a serra como lugar para viver, trabalhar ou visitar.