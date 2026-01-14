Asfaltamento da Estrada do Sana avança e já muda a realidade de moradores e visitantes - Foto: Divulgação

Macaé - A estrada do Sana começa a viver um novo capítulo da sua história. Com máquinas em campo e equipes trabalhando diariamente, a obra de asfaltamento alcança a fase final da implantação do binder, a primeira camada do pavimento. Dos 14 quilômetros previstos nesta etapa, restam apenas 1,2 quilômetro para a conclusão, sinalizando que a tão aguardada pavimentação está cada vez mais perto de se tornar realidade completa.

O avanço da obra já muda a paisagem e, principalmente, o dia a dia de quem depende da estrada para trabalhar, estudar, acessar serviços de saúde ou movimentar o turismo, uma das principais forças do distrito. Após a conclusão do binder, será aplicada a camada final do asfalto, que deixará a via totalmente nivelada e confortável para o tráfego.

O binder, conhecido como camada de ligação, tem papel essencial na durabilidade da estrada. Ele une os agregados, impermeabiliza o solo e protege o pavimento contra a infiltração de água, garantindo mais resistência e vida útil ao asfalto.

Considerada uma das intervenções mais importantes já realizadas na região, a pavimentação da Estrada do Sana é vista como um divisor de águas. Além de melhorar a mobilidade, a obra fortalece o turismo, facilita o acesso a serviços essenciais e valoriza toda a região serrana.

O projeto contempla trechos que vão do Portal do Sana ao Arraial, do Arraial à Cabeceira do Sana e inclui a recuperação de áreas com paralelepípedos. Também estão previstas a construção de dois pontilhões em concreto, além de serviços de drenagem, terraplenagem e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente, com tecnologia de polímero, em duas camadas.

Com quase toda a extensão já pavimentada, a estrada deixa de ser apenas um caminho e passa a representar desenvolvimento, segurança e qualidade de vida para quem vive e circula pelo Sana.