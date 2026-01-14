Asfaltamento da Estrada do Sana avança e já muda a realidade de moradores e visitantesFoto: Divulgação
Estrada do Sana entra na reta final e asfalto já transforma rotina no distrito
Obra avança para a fase decisiva, garante mobilidade, impulsiona o turismo e leva mais dignidade a moradores e visitantes
Parceria com empresa offshore transforma curso técnico em porta de entrada para o mercado
Colégio Castelo alia formação em Química, valores humanos e empregabilidade para jovens de Macaé
Estrada do Sana entra na reta final e asfalto já transforma rotina no distrito
Obra avança para a fase decisiva, garante mobilidade, impulsiona o turismo e leva mais dignidade a moradores e visitantes
Macaé aposta na qualificação e abre 151 vagas gratuitas para cursos profissionais
Parceria com Firjan Senai oferece formação prática em áreas industriais e amplia chances de emprego já em fevereiro
Perseguição e ameaças levam à prisão de homem em Macaé
Mensagens com promessas de morte e idas ao trabalho da vítima motivaram ação rápida da Polícia Civil
Saúde Digital aproxima especialistas e reduz espera por atendimento em Macaé
Cabines de telemedicina ampliam acesso, agilizam consultas e levam tecnologia para dentro das unidades de saúde
Obra muda trânsito no Aroeira e exige atenção de motoristas em Macaé
Intervenção de macrodrenagem começa nesta terça e altera circulação em trecho estratégico do bairro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.