Polícia Civil intensificou as buscas e localizou o suspeito no bairro Lagomar - Foto: Reprodução

Polícia Civil intensificou as buscas e localizou o suspeito no bairro LagomarFoto: Reprodução

Publicado 13/01/2026 13:48

Macaé - O medo virou denúncia e a resposta veio em forma de prisão. A sequência de ameaças de morte e atos de perseguição contra uma mulher terminou com a captura de um homem no bairro Lagomar, em Macaé, na tarde de segunda-feira, dia 12. A ação foi realizada pela Polícia Civil após novos relatos da vítima.

Segundo as investigações, o comportamento agressivo começou na sexta-feira, dia 9, quando o suspeito passou a intimidar a companheira de forma insistente. Além das ameaças verbais, ele foi até o local de trabalho da vítima em mais de uma ocasião, aumentando o clima de tensão e insegurança.

O caso ganhou contornos ainda mais graves na segunda-feira, quando a mulher recebeu mensagens em que o homem afirmava que iria matá-la. Abalada, ela procurou novamente a delegacia e apresentou o conteúdo das ameaças, o que acelerou as diligências policiais.

Com base nas informações repassadas, os agentes montaram uma operação e localizaram o suspeito no Lagomar. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia, onde o caso foi formalizado. A Polícia Civil segue acompanhando a ocorrência, que reforça o alerta sobre a importância de denunciar casos de violência e perseguição.