Secretaria do Colégio de Aplicação de Macaé recebe aprovados para matrícula do ano letivo de 2026Foto: Douglas Smmithy

Publicado 13/01/2026 13:48

Macaé - Os estudantes aprovados no processo seletivo do Colégio de Aplicação de Macaé já podem se preparar para a próxima etapa decisiva. O calendário de matrículas para o ano letivo de 2026 foi definido e será cumprido entre os dias 26 e 28 de janeiro, em atendimento presencial, das 8h às 15h, na secretaria da unidade.

O procedimento será realizado no campus localizado na Avenida Aluísio da Silva Gomes, número 50, na Granja dos Cavaleiros, no terceiro andar do Bloco A. A organização segue a ordem de classificação e as modalidades de concorrência previstas no edital, garantindo transparência e igualdade no acesso às vagas.

No dia 26, devem comparecer os candidatos da rede pública municipal classificados do primeiro ao trigésimo quinto lugar. No dia seguinte, 27 de janeiro, será a vez dos classificados do 36º ao 75º lugar, também oriundos da rede municipal. O cronograma se encerra no dia 28, com o atendimento aos candidatos da ampla concorrência, do primeiro ao vigésimo lugar, além das pessoas com deficiência classificadas do primeiro ao quinto lugar.

Reconhecido pelo ensino médio em tempo integral e pelo desempenho acadêmico de destaque, o Colégio de Aplicação de Macaé mantém histórico de liderança no Enem e elevados índices de aprovação em universidades públicas e privadas. A aula inaugural para os novos alunos está prevista para o dia 10 de fevereiro, marcando o início de uma nova etapa na trajetória educacional dos estudantes.

Para garantir a matrícula, os responsáveis devem apresentar documentação completa, incluindo histórico escolar original ou declaração de conclusão, três fotos 3x4 recentes, certidão de nascimento, RG e CPF do aluno e do responsável legal, além de comprovante de residência. Candidatos que concorreram por cotas devem apresentar, conforme o caso, laudo médico original ou autodeclaração étnico racial.

A recomendação é conferir todos os documentos com antecedência e respeitar o dia correspondente à classificação, evitando contratempos.