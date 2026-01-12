Murais assinados por Marlon Muk renovam o interior do Centro Onda e reforçam a identidade cultural do espaçoFoto: Divulgação
Arte que acolhe: Centro Onda ganha nova pintura e transforma espaços em cenário de inspiração
Murais assinados por Marlon Muk levam identidade local, cores e sensibilidade ao centro de formação artística de Rio das Ostras
Lista anda e novos aprovados são chamados para reforçar serviços públicos em Macaé
Convocação contempla áreas essenciais e abre caminho para a posse de profissionais da educação e da área social
Inclusão que orienta: manual chega a Macaé como ferramenta contra o preconceito
Material reúne práticas acessíveis e linguagem correta para fortalecer direitos das pessoas com deficiência
Calor, chuva e alerta: verão acende sinal de prevenção contra arboviroses em Macaé
Com mosquitos mais ativos, informação e cuidado diário viram aliados da saúde
Carro roubado na Região Metropolitana é recuperado pela PM em Macaé
Fiat Fastback com sinais de adulteração foi localizado na Praia Campista e levou um homem à prisão
Arena da Praia Campista vira ponto de encontro do verão em Macaé
Projeto Esporte Verão leva atividades gratuitas, integração e qualidade de vida para moradores e turistas entre janeiro e fevereiro
