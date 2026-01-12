Murais assinados por Marlon Muk renovam o interior do Centro Onda e reforçam a identidade cultural do espaço - Foto: Divulgação

Macaé - O olhar atento de quem entra no Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro, conhecido como Onda, já começa a perceber a transformação logo nos primeiros passos. As paredes internas do espaço estão ganhando vida nova com a pintura assinada pelo artista macaense Marlon Muk, referência no muralismo e reconhecido por levar identidade e emoção aos lugares por onde passa.

Os novos murais dialogam diretamente com o cotidiano e a memória afetiva da cidade. Elementos como a Ponte Estaiada, a Praça da Baleia, a orla com barcos e cenas ligadas à dança e ao teatro compõem a narrativa visual pensada especialmente para o espaço. A proposta vai além da estética e busca criar um ambiente acolhedor para alunos e professores que constroem ali suas trajetórias artísticas.

Segundo Marlon Muk, cada detalhe foi planejado para fortalecer o vínculo entre arte e formação. “É um trabalho feito com cuidado e respeito por um lugar que forma jovens talentos. As cores, os temas e a composição foram estudados para transmitir alegria, pertencimento e valorização da arte local”, explica o artista.

Entre as técnicas utilizadas está o uso de videoprojeção com apoio de óculos de realidade virtual, recurso que permite mapear luz e sombra com precisão. O resultado são murais com alto rigor técnico, mas que preservam sensibilidade e fluidez, marcas registradas do trabalho de Muk.

Com 27 anos de carreira, Marlon Muk passou pela Associação Sobrado de Arte e Cultura, em São Gonçalo, e pela Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio. É autor do maior mural do Estado do Rio de Janeiro, no Porto Maravilha, além de curador e produtor do Festival Kolirius Internacional de Grafitti, em Macaé. Suas obras também estão espalhadas por outros estados brasileiros e países da Europa e da América Latina.

A nova pintura do Centro Onda reafirma o compromisso do artista com a valorização das identidades regionais, transformando o prédio em um espaço que respira cultura, criatividade e pertencimento, onde a arte não apenas ocupa as paredes, mas inspira quem passa por elas.