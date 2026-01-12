Convocação de aprovados avança e reforça equipes em áreas essenciais do município - Foto: Douglas Smmithy

Macaé - A espera chegou ao fim para mais um grupo de aprovados no concurso público de Macaé. Com a publicação do 18º edital de convocação, divulgada no Diário Oficial, a lista avançou e abriu espaço para a entrada de novos profissionais no serviço público municipal, fortalecendo áreas diretamente ligadas ao dia a dia da população.

O chamamento, referente ao concurso edital 01 de 2024, contempla cargos estratégicos como Auxiliar de Serviços Escolares, Professor C de Língua Portuguesa, Assistente Social e Psicólogo. As vagas seguem rigorosamente a ordem de classificação, respeitando as regras do certame homologado em março de 2025 e garantindo segurança jurídica e transparência ao processo.

Os candidatos convocados devem se apresentar no dia 15, nos horários de 9h ou 13h, na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas. No local, será feita a entrega da documentação exigida e iniciado o processo para emissão do Atestado de Saúde Ocupacional, etapa obrigatória para a posse.

A convocação representa mais do que números em um edital. Para quem aguardava a oportunidade, é o início de uma nova etapa profissional. Para a cidade, significa o reforço de equipes em setores essenciais, ampliando a capacidade de atendimento e a qualidade dos serviços oferecidos à população.

As orientações completas e a relação dos convocados estão disponíveis no Diário Oficial do Município.