Equipes do Cevas Itinerante levaram orientação, visitas e ações de prevenção à praça do Parque AeroportoFoto: Divulgação

Publicado 11/01/2026 12:49

Macaé - Moradores do Parque Aeroporto começaram o ano com saúde em pauta e atenção redobrada ao meio ambiente. A primeira ação de 2026 do Cevas Itinerante ocupou a praça principal do bairro neste sábado, dia 10, levando informação, serviços e cuidado direto para quem circulava pelo local logo nas primeiras horas do dia.

A iniciativa aproximou a Vigilância Ambiental em Saúde da rotina da comunidade, com equipes nas ruas realizando visitas domiciliares, aplicação de UBV costal, o conhecido fumacê, ações de controle de roedores e atividades educativas voltadas à prevenção de doenças. O trabalho ganhou reforço com a distribuição de material informativo, orientando sobre cuidados simples dentro de casa que ajudam a evitar a proliferação de mosquitos e outros vetores.

Para quem acompanhou a movimentação na praça, a sensação foi de acolhimento e utilidade prática. O corretor de energia Fábio Silva, de 46 anos, destacou o impacto da ação no cotidiano. “É um trabalho que chega perto da população, orienta e ajuda de verdade. Informação e prevenção fazem diferença, ainda mais nessa época do ano”, afirmou.

O supervisor geral da Vigilância Ambiental, Marcelino Rocha, lembrou que o verão exige atenção constante. O aumento das chuvas, somado às altas temperaturas, cria condições ideais para a circulação de mosquitos transmissores da dengue, zika e chikungunya. Segundo ele, a participação dos moradores é decisiva para reduzir riscos.

Já o responsável técnico da gerência, Júlio Braga, explicou que o foco das ações vai além do combate imediato. A estratégia envolve visitas frequentes, eliminação de criadouros e orientação contínua, especialmente nos meses mais críticos. Ele reforçou que o cuidado precisa ser compartilhado entre poder público e população.

O Cevas Itinerante seguirá percorrendo outros bairros ao longo do ano. A próxima parada será no Frade, na Região Serrana, no dia 17 de janeiro, das 9h às 13h.

A recomendação aos moradores é reservar pelo menos dez minutos por semana para observar o quintal, eliminar água parada, descartar corretamente pneus, limpar vasos de plantas e manter caixas d’água bem vedadas. Pequenas atitudes ajudam a proteger a casa e toda a vizinhança.