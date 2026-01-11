Intervenção de macrodrenagem avança no bairro Aroeira e provoca mudança temporária no tráfegoReprodução
Obras de macrodrenagem avançam na Aroeira e exigem mudança no trânsito a partir de terça
Intervenção busca resolver alagamentos históricos e garante mais segurança e mobilidade no bairro
Artistas ganham nova chance de ocupar cadeiras no Conselho de Cultura de Macaé
Eleição complementar abre vagas para diferentes segmentos e reforça a participação da sociedade civil nas decisões culturais
Macaé aposta na base e abre temporada com a Macaé Cup Futsal 2026
Competição começa em fevereiro, reúne jovens atletas de várias cidades e transforma a quadra em espaço de sonhos, disciplina e descoberta de talentos
Janeiro Roxo leva informação às ruas e reforça combate à hanseníase em Macaé
Ação no Calçadão Rui Barbosa aposta no diagnóstico precoce, orientação e acolhimento para reduzir sequelas e vencer o preconceito
Mutirão ginecológico muda rotina de mulheres e encurta espera por cirurgias em Macaé
Procedimentos avançam em ritmo acelerado, aliviam dores, recuperam autoestima e praticamente zeram filas que se estendiam até 2026
Fiscalização nas ruas de Macaé recupera motos roubadas e reforça segurança no trânsito
Ações integradas entre agentes de mobilidade e Polícia Militar retiram veículos irregulares de circulação e ampliam sensação de segurança durante abordagens
