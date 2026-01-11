Intervenção de macrodrenagem avança no bairro Aroeira e provoca mudança temporária no tráfego - Reprodução

Intervenção de macrodrenagem avança no bairro Aroeira e provoca mudança temporária no tráfegoReprodução

Publicado 11/01/2026 12:49

Macaé - Quem circula pelo bairro Aroeira vai perceber mudanças importantes na rotina a partir da próxima terça-feira, dia 13. As frentes de obra de macrodrenagem seguem avançando na região e entram agora em uma etapa decisiva, que exige alteração temporária no tráfego para garantir segurança e agilidade na execução dos serviços.

A intervenção acontecerá a partir das 6h, na Rua Flamboyants, no cruzamento com a Avenida Vitória Régia, às margens do canal. O trecho será bloqueado para a continuidade das obras, que fazem parte de um conjunto de ações estruturais voltadas à melhoria do escoamento da água da chuva e à prevenção de alagamentos, uma demanda antiga dos moradores.

Durante esse período, os motoristas que trafegam pela Avenida Vitória Régia, no sentido Linha Verde, deverão utilizar como rotas alternativas a Rua das Acácias e a Rua Cabiúnas. A primeira fase da intervenção tem previsão de duração de cerca de uma semana, enquanto o cronograma completo da obra de drenagem e pavimentação no bairro estima conclusão em até 60 dias, com frentes de trabalho avançando por outros pontos da Aroeira.

A área estará devidamente sinalizada pela empresa responsável pelos serviços, e painéis eletrônicos serão instalados para orientar os condutores sobre os desvios necessários. Agentes de mobilidade também acompanham a operação para reduzir impactos no trânsito e garantir mais fluidez nos horários de maior movimento.

Além de reorganizar o tráfego no curto prazo, a obra representa um investimento direto em qualidade de vida, valorização urbana e segurança para quem vive e trabalha na região, preparando o bairro para enfrentar períodos de chuva com mais eficiência e menos transtornos.