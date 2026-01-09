Estação Ferroviária de Glicério teve reforma autorizada e deve se tornar novo espaço cultural e turístico - Foto: Claudia Barreto

Publicado 09/01/2026 17:33

Macaé - A antiga Estação Ferroviária de Glicério volta ao centro das atenções e se aproxima de um novo capítulo em sua história. O aval do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional liberou oficialmente a reforma e a futura operação do imóvel, considerado um dos símbolos mais marcantes da memória ferroviária de Macaé e da região serrana do município.

O avanço representa mais do que uma obra. A liberação encerra uma etapa decisiva de trâmites técnicos e permite que o projeto saia do papel, preservando características originais do prédio e garantindo o uso adequado do espaço. Com a autorização em mãos, o processo de licitação já foi concluído e o projeto segue agora na fase de recursos, passo final antes do início das intervenções.

A proposta prevê a recuperação completa da estrutura, respeitando o valor histórico do imóvel, e a transformação do local em um ponto de visitação, com potencial para receber ações culturais, educativas e turísticas. A expectativa é que a reativação da estação fortaleça a economia local, estimule o turismo histórico e dê nova vida ao distrito de Glicério.

A estação, que por décadas foi rota de circulação de pessoas, histórias e desenvolvimento, passa a ser vista como espaço de encontro entre passado e futuro. A iniciativa reforça a importância de preservar a identidade da cidade, mantendo vivas as referências que ajudaram a construir Macaé ao longo do tempo.