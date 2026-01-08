Material apreendido durante a operação policial realizada na Favela da Linha, em Macaé - Foto: Divulgação

Material apreendido durante a operação policial realizada na Favela da Linha, em MacaéFoto: Divulgação

Macaé - A rotina de quem circulava pela Favela da Linha, no bairro Cajueiros, foi interrompida por uma operação que mudou o cenário do local na tarde de terça-feira. A Polícia Civil de Macaé prendeu quatro adultos e apreendeu um adolescente durante uma ação conjunta com o programa Segurança Presente, voltada ao combate direto ao tráfico de drogas na região.

As equipes chegaram ao endereço após informações do setor de inteligência, que apontavam a atuação de traficantes ligados à facção ADA. Com base nos dados, os agentes montaram um cerco estratégico nas imediações da Rua Jandira Perlingeiro e da Avenida Fábio Franco, fechando rotas usadas para fuga.

Ao perceberem a presença policial, vários suspeitos tentaram escapar. Dois deles, um homem e um adolescente, foram interceptados enquanto tentavam romper o bloqueio. Com a dupla, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína, já embaladas para a venda.

Outros três suspeitos também foram alcançados durante a ação. Na tentativa de fugir, eles abandonaram drogas pelo caminho, que acabaram recolhidas pelos agentes e incorporadas à ocorrência.

Os adultos foram levados para a 123ª Delegacia de Polícia, onde acabaram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O adolescente permaneceu apreendido e foi encaminhado para os procedimentos da Vara da Infância e Juventude.

A operação reforça a atuação integrada das forças de segurança e mostra o impacto das denúncias e do trabalho de inteligência no enfrentamento ao crime em áreas sensíveis da cidade.