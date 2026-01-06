Atendimento na Central do Trabalhador orienta candidatos sobre vagas disponíveis em Macaé - Foto: Ilustração

Atendimento na Central do Trabalhador orienta candidatos sobre vagas disponíveis em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 06/01/2026 14:45

Macaé - Macaé começa a semana com um sinal claro de retomada e oportunidade. O município oferta 197 vagas de emprego em 45 funções diferentes, um fôlego importante para quem busca recolocação, o primeiro trabalho ou uma chance de mudar de área. As oportunidades alcançam setores variados da economia e refletem o ritmo de contratações na cidade.

O maior volume de vagas está concentrado em funções operacionais, com destaque para servente, operador de loja e taifeiro, que juntos somam quase cem oportunidades. O comércio e os serviços também aparecem com força, abrindo postos para balconista, vendedor, motoboy, fiscal de caixa, fiscal de salão e atendente de SAC.

A área de alimentação segue como uma das que mais empregam, com vagas para cozinheiro, copeira, chapeiro, oficial de cozinha e auxiliar de confeitaria. Já na construção civil e no setor operacional, surgem chances para pedreiro, carpinteiro, ajudante de encanador, operador de máquinas e auxiliar de oficina.

Quem tem formação técnica encontra oportunidades para mecânico de automóvel, eletricista automotivo, auxiliar de mecânico, instalador e reparador de rede e auxiliar de refrigeração. No campo administrativo e comercial, há vagas para analista fiscal, analista administrativo de almoxarifado, supervisor comercial e gerente de loja.

As vagas estão disponíveis na Central do Trabalhador, que funciona no Edifício Comercial Lotus, na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1181, na Praia Campista, com atendimento das 8h às 17h. Quem não encontrar uma oportunidade compatível com o perfil pode realizar cadastro online para futuras seleções.

A movimentação reforça o papel do mercado de trabalho como motor da economia local e mantém viva a expectativa de novos anúncios ao longo da semana.