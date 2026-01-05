Guarda Municipal intensifica a vigilância em áreas escolares para garantir segurança e tranquilidade no início das aulas - Foto: Reprodução

Publicado 05/01/2026 13:51

Macaé - A tranquilidade do início das aulas foi preservada graças à atenção e à resposta imediata da Guarda Municipal de Macaé. Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (5), ao tentar furtar a EMEI Professor José Augusto Abreu Aguiar, localizada no Centro da cidade, durante patrulhamento de rotina nas imediações da unidade escolar.

A movimentação suspeita foi percebida por agentes da Coordenadoria de Atendimento e Proteção às Escolas, que atuam diariamente para garantir a segurança de alunos, professores e funcionários. Ao notar a presença da equipe, o suspeito tentou fugir, o que levou ao acionamento do Grupamento de Apoio Operacional. O cerco foi montado rapidamente, impedindo a evasão e evitando riscos à comunidade escolar.

Durante a abordagem, o homem apresentou resistência e precisou ser contido conforme os protocolos operacionais, com uso de meios proporcionais. Após a detenção, ele foi encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais adotados pela autoridade policial.

A atuação reforça o papel preventivo da Guarda Municipal no entorno das escolas, protegendo o patrimônio público e garantindo que o ambiente escolar permaneça seguro e acolhedor para crianças, educadores e famílias.