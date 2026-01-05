Suspeito foi levado para a 128ª Delegacia de Polícia, em Rio das Ostras, onde a ocorrência foi registrada - Foto: Ilustração

Macaé - A manhã de domingo (4), ganhou um desfecho diferente na comunidade da Linha, em Macaé, quando a atuação rápida da Polícia Militar mudou o clima da região. Após denúncias sobre a presença de traficantes, equipes do 32º Batalhão entraram em ação e montaram um cerco tático para conter a movimentação criminosa apontada pelos moradores.

A operação exigiu precisão e coragem. Em um dos momentos mais delicados, um policial precisou atravessar um muro estreito e elevado para alcançar o local indicado como ponto de venda de drogas. No imóvel, os agentes encontraram grande quantidade de cocaína, crack e maconha, além de prender um homem de 38 anos, apontado como responsável pelo material apreendido.

O suspeito foi levado para a 128ª Delegacia de Polícia, em Rio das Ostras, onde a ocorrência foi registrada e o material ficou apreendido. A ação trouxe sensação de alívio para quem vive na região, acostumado a conviver com o medo imposto pelo tráfico.

Após a ocorrência, o comando do batalhão determinou o reforço do patrulhamento na comunidade, ampliando a presença policial como forma de prevenir novos crimes e garantir mais tranquilidade aos moradores.