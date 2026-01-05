Estudantes veem no Pré-Vestibular Social uma chance real de chegar à universidadeFoto: Douglas Smmithy
Pré-Vestibular Social abre 380 vagas gratuitas e renova sonhos em Macaé
Inscrições começam nesta segunda-feira e curso presencial prepara estudantes para o acesso à universidade em 2026
Pré-Vestibular Social abre 380 vagas gratuitas e renova sonhos em Macaé
Inscrições começam nesta segunda-feira e curso presencial prepara estudantes para o acesso à universidade em 2026
Cerco policial desmonta ponto de drogas e reforça segurança em Macaé
Ação do 32º BPM na comunidade da Linha termina com prisão e apreensão de entorpecentes após denúncia de moradores
Chuva mantém Macaé em atenção e Defesa Civil orienta moradores
Acumulado elevado nas últimas horas e previsão de novos temporais pedem cautela e cuidados simples no dia a dia
Macaé enfrenta fortes chuvas, registra alagamentos e reforça monitoramento
Defesa Civil acompanha ocorrências após alto volume de chuva em 24 horas, sem vítimas ou desabrigados
Janeiro Branco convida Macaé a cuidar da mente e fortalecer vínculos
Campanha amplia ações de conscientização, reforça rede de apoio e aposta no diálogo para promover saúde emocional
Chuvas acendem alerta e reforçam combate ao Aedes em Macaé
Com bairros mais úmidos e risco maior de focos, ações ganham reforço e chamam moradores para a linha de frente da prevenção
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.