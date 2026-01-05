Estudantes veem no Pré-Vestibular Social uma chance real de chegar à universidade - Foto: Douglas Smmithy

Estudantes veem no Pré-Vestibular Social uma chance real de chegar à universidadeFoto: Douglas Smmithy

Publicado 05/01/2026 13:44

Macaé - O estudante de Macaé que sonha com a universidade ganha, a partir desta segunda-feira (5), uma nova oportunidade para mudar de vida. Estão abertas as inscrições para o Pré-Vestibular Social 2026, iniciativa que oferece ensino gratuito e presencial para quem deseja disputar uma vaga no ensino superior. O prazo segue até o dia 16 de janeiro, com edital disponível no site oficial do município.

Ao todo, são 380 vagas distribuídas entre os turnos da manhã, tarde e noite, permitindo que jovens e adultos conciliem estudo, trabalho e rotina familiar. As aulas começam no dia 9 de fevereiro de 2026 e serão realizadas na Cidade Universitária, espaço que já se tornou referência na formação educacional do município.

Podem participar candidatos que concluíram o Ensino Médio ou que estejam cursando o 3º ano em 2025. Para o turno noturno, é necessário comprovar vínculo de trabalho ou estudo em tempo integral, garantindo que as vagas atendam quem realmente precisa desse horário.

O curso integra o Programa de Acesso ao Ensino Universitário e funciona na Cidade Universitária, na Granja dos Cavaleiros. Os horários das aulas variam conforme o turno escolhido, abrangendo manhã, tarde e noite.

A lista de classificados será divulgada no dia 27 de janeiro de 2026, a partir do meio-dia, com nome, pontuação e número de inscrição. A confirmação da matrícula ocorrerá presencialmente entre os dias 2 e 5 de fevereiro.

Mais informações podem ser consultadas no site oficial ou pelos canais de atendimento do programa.