Materiais apreendidos pela Polícia Civil durante a ação no bairro Engenho da Praia - Foto: Reprodução

Publicado 06/01/2026 12:05

Macaé - O medo rompeu o silêncio e levou à prisão um homem acusado de ameaçar de morte a própria companheira em Macaé. A ação ocorreu na tarde desta segunda-feira, quando policiais civis da 123ª DP localizaram e prenderam o suspeito no bairro Engenho da Praia, após denúncias de violência doméstica e comportamento agressivo dentro de casa.

Segundo a apuração policial, o homem mantinha um relacionamento de cerca de oito meses com a vítima e vivia no mesmo imóvel, onde também residem quatro crianças. A mulher relatou na delegacia que o companheiro apresentava comportamento possessivo e violento, agravado pelo consumo frequente de álcool. Em registros anteriores, ela informou ter sofrido agressões físicas em outras ocasiões.

No dia da prisão, a vítima procurou ajuda após novas ameaças graves, que aumentaram a tensão e o risco dentro da residência. Com base nas informações, os agentes realizaram diligências e conseguiram localizar o suspeito pouco tempo depois.

Durante a ação, os policiais apreenderam diversos objetos de uso irregular, como vestimentas táticas, colete balístico, balaclavas, coldres e aparelhos telefônicos, além de outros materiais de caráter restrito. Diante do cenário, o homem foi autuado em flagrante por ameaça no contexto da Lei Maria da Penha e posse ilegal de arma de fogo.

A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima e segura pelo WhatsApp da 123ª DP de Macaé, no número 22 98831 8043. O sigilo é garantido e pode salvar vidas.