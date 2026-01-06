Materiais apreendidos pela Polícia Civil durante a ação no bairro Engenho da PraiaFoto: Reprodução
Ameaça e violência doméstica levam à prisão em Macaé
Homem é detido pela Polícia Civil após intimidar companheira e manter itens irregulares em casa
Cerco policial desmonta ponto de tráfico e leva dois suspeitos à prisão em Macaé
Ação da Polícia Civil apreende drogas e interrompe atividade criminosa na Favela da Linha
Investigação minuciosa leva à prisão de suspeito por ataque a idosa em Macaé
Homem é apontado como autor de tentativa de latrocínio dentro de casa, no bairro Imbetiba
Tentativa de furto em escola termina com prisão no Centro de Macaé
Ação rápida da Guarda Municipal garante segurança de alunos e servidores logo no início da manhã
Pré-Vestibular Social abre 380 vagas gratuitas e renova sonhos em Macaé
Inscrições começam nesta segunda-feira e curso presencial prepara estudantes para o acesso à universidade em 2026
Cerco policial desmonta ponto de drogas e reforça segurança em Macaé
Ação do 32º BPM na comunidade da Linha termina com prisão e apreensão de entorpecentes após denúncia de moradores
