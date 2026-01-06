Drogas apreendidas durante operação da Polícia Civil na Favela da Linha, em Macaé - Foto: Divulgação

Drogas apreendidas durante operação da Polícia Civil na Favela da Linha, em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 06/01/2026 12:05

Macaé - A Polícia Civil avançou contra o tráfico e mudou a rotina da Favela da Linha, em Macaé. Uma operação baseada em informação e estratégia terminou com dois homens presos em flagrante e a apreensão de uma grande quantidade de drogas, resultado de um trabalho que vinha sendo monitorado há dias pelos investigadores.

A ofensiva foi conduzida por equipes da 123ª DP, após levantamento de inteligência que apontava movimentação intensa de venda de entorpecentes em uma quadra situada entre as ruas Carlos Augusto Tinoco Garcia e Jandira Perlingeiro. Com o cerco montado para bloquear rotas de fuga, os policiais avançaram de forma coordenada sobre a área.

Ao notar a presença das viaturas, parte dos suspeitos tentou escapar. Um deles tentou fugir em uma motocicleta sem placa, mas acabou alcançado e detido. Com ele, os agentes encontraram dinheiro em espécie, um celular e porções de drogas. Em outro ponto do cerco, um segundo suspeito foi interceptado após tentar correr a pé, carregando uma bolsa com diversos entorpecentes.

No total, a operação resultou na apreensão de 51 invólucros de cocaína, 107 pedras de crack e 95 invólucros de maconha. Os dois homens foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas ajudam a enfraquecer o crime organizado e podem ser feitas pelo WhatsApp da 123ª DP de Macaé, no número 22 98831 8043. O sigilo é garantido.