Polícia Civil intensificou diligências até localizar o suspeito do crime ocorrido na Imbetiba - Foto: Reprodução

Polícia Civil intensificou diligências até localizar o suspeito do crime ocorrido na ImbetibaFoto: Reprodução

Publicado 06/01/2026 12:05

Macaé - A resposta chegou pouco mais de uma semana depois do crime que abalou moradores da Imbetiba. A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (5), o homem apontado como responsável por uma tentativa de latrocínio contra uma idosa de 83 anos, atacada dentro da própria residência, em Macaé.

A apuração conduzida por agentes da 123ª DP reuniu provas decisivas que permitiram à Justiça expedir o mandado de prisão temporária. O suspeito, identificado como L.A.G., foi localizado no Assentamento Prefeito Celso Daniel após trabalho de inteligência e diligências discretas realizadas ao longo dos últimos dias.

Segundo a investigação, o crime ocorreu em 27 de dezembro de 2025. O autor teria se aproveitado da confiança da vítima, já que havia prestado serviços anteriormente no imóvel, para entrar na residência sem ser solicitado. A idosa, que tem mobilidade reduzida, foi encontrada horas depois pela filha, em estado grave, e socorrida imediatamente.

O inquérito reuniu reconhecimento formal da vítima, imagens de câmeras de segurança, perícias técnicas, registros telefônicos e laudo médico que confirmaram a violência sofrida. Após o ataque, o agressor fugiu levando pertences da moradora e trancou a casa.

Com base nesse conjunto de provas, a 1ª Vara Criminal de Macaé autorizou a prisão. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população. Informações podem ser repassadas, de forma anônima, pelo WhatsApp da 123ª DP de Macaé, no número 22 98831 8043.