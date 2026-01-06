Embarcações e motos aquáticas reforçam a estrutura do novo Espaço Náutico do 9º GBM na Barra de Macaé - Foto: Ilustração

Embarcações e motos aquáticas reforçam a estrutura do novo Espaço Náutico do 9º GBM na Barra de MacaéFoto: Ilustração

Publicado 06/01/2026 12:13 | Atualizado 06/01/2026 12:16

Macaé - Macaé amplia a proteção no mar e avança na estrutura de salvamento com a inauguração do Espaço Náutico do 9º Grupamento de Bombeiros Marítimo, marcada para esta quarta-feira (7), às 10h, no Iate Clube, na Barra de Macaé. A nova base nasce com a missão de agilizar resgates, ampliar a presença dos bombeiros na orla e garantir mais segurança para moradores e visitantes.

O equipamento é resultado da parceria entre a Prefeitura de Macaé e o Corpo de Bombeiros. O município cedeu o espaço físico, enquanto a corporação assumiu a operação, com profissionais especializados, viaturas náuticas e estrutura completa para atendimentos de emergência. A unidade funcionará ininterruptamente, preparada para agir em ocorrências a qualquer hora do dia ou da noite.

De acordo com o comandante do 9º GBM, Luciano da Costa Castilhos, a base fortalece o trabalho dos guarda-vidas e cria condições para receber novas tecnologias e equipamentos, reduzindo o tempo de resposta em situações críticas. A proposta é tornar o resgate mais rápido, preciso e eficiente.

O Espaço Náutico contará com três motos aquáticas, um bote inflável de resgate, dois barcos, três quadriciclos e um posto móvel de guarda-vidas rebocável, formando um centro estratégico para operações marítimas ao longo da costa.

A cerimônia de inauguração reunirá autoridades municipais, integrantes do Corpo de Bombeiros e representantes da comunidade.

Embarcações e motos aquáticas reforçam a estrutura do novo Espaço Náutico do 9º GBM na Barra de Macaé Foto: Ilustração