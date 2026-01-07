Praia da Imbetiba será palco de provas que unem corrida, natação e espírito esportivo - Foto: Divulgação

Praia da Imbetiba será palco de provas que unem corrida, natação e espírito esportivoFoto: Divulgação

Publicado 07/01/2026 10:35

Macaé - A Praia da Imbetiba vai virar arena esportiva no dia 8 de fevereiro, quando Macaé recebe, pela primeira vez, o Desafio Os Donos da Praia, competição que promete movimentar a orla, atrair atletas de diferentes regiões e transformar o esporte em encontro de família, lazer e superação.

Idealizado pela equipe F2 Sport, o evento aposta em provas de natação e anfíbios, formato que mistura corrida na areia e percurso no mar, com disputas pensadas para estimular a prática esportiva desde a infância até a maturidade. As inscrições seguem abertas e podem ser feitas de forma online.

As provas são divididas em categorias mirim, petiz, infantil, juvenil, júnior e máster, organizadas por faixa etária. Todos os participantes recebem medalha, enquanto os campeões levam troféus. O destaque fica para o prêmio máximo, o troféu Dono da Praia, entregue aos melhores atletas no masculino e no feminino, independentemente da categoria.

Na natação, o desafio será de 400 metros, com baterias eliminatórias e final entre os dez melhores. Já a prova anfíbios propõe um beach biatlo com corrida e natação, exigindo resistência e estratégia dos competidores. Atletas a partir de 8 anos podem participar.

Segundo a organização, as largadas serão em horários diferentes para valorizar a torcida, permitir a participação em mais de uma prova e criar um clima de integração entre competidores e familiares. Inspirado em desafios clássicos do esporte de praia dos anos 1990, o circuito aposta também no fortalecimento do turismo esportivo, com atletas vindos de outros municípios e estados.

A etapa de Macaé conta com apoio institucional da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, que oferecerá estrutura, segurança e suporte em saúde. Pessoas com deficiência, idosos acima de 60 anos e moradores da cidade têm desconto na inscrição.