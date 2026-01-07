Caminhões envolvidos em colisão interditaram trecho da BR-101, em MacaéReprodução Vídeo Rede Social
Batida entre caminhões provoca susto e trava trânsito na BR-101
Acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã, próximo ao Trevo dos 40, e mobilizou equipes de emergência
Denúncia leva PM a retirar quase 1 quilo de cocaína de circulação em Macaé
Mochila com centenas de pinos da droga foi encontrada em área do bairro Granja dos Cavaleiros durante ação de rotina
Macaé abre a semana com 197 vagas e reacende a esperança de quem busca emprego
Oportunidades em 45 funções movimentam comércio, serviços e construção e mostram mercado aquecido
Novo Espaço Náutico amplia resgates e reforça segurança no mar em Macaé
Base do 9º Grupamento de Bombeiros Marítimo passa a operar 24 horas e fortalece atendimento na orla
Cerco policial desmonta ponto de tráfico e leva dois suspeitos à prisão em Macaé
Ação da Polícia Civil apreende drogas e interrompe atividade criminosa na Favela da Linha
Investigação minuciosa leva à prisão de suspeito por ataque a idosa em Macaé
Homem é apontado como autor de tentativa de latrocínio dentro de casa, no bairro Imbetiba
