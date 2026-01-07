Caminhões envolvidos em colisão interditaram trecho da BR-101, em Macaé - Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 07/01/2026 10:27

Macaé - Um acidente grave envolvendo dois caminhões marcou o início da manhã desta quarta-feira em Macaé e alterou a rotina de quem trafegava pela BR-101. A colisão aconteceu nas proximidades do Trevo dos 40, um dos trechos mais movimentados da rodovia, e provocou a interrupção temporária do trânsito no sentido Campos.

O impacto foi intenso e chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local. Com parte da pista bloqueada, o tráfego chegou a ficar totalmente parado por alguns minutos, gerando lentidão, apreensão e filas para quem seguia rumo ao trabalho ou a compromissos logo cedo.

Equipes de emergência foram acionadas para atender a ocorrência e organizar o fluxo de veículos. Após os procedimentos iniciais e a retirada dos caminhões da pista, o trânsito foi liberado e passou a fluir gradualmente, ainda com retenções por um período.

Até o momento da publicação desta matéria, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas envolvidas. A orientação é de atenção redobrada aos motoristas que trafegam pelo trecho, especialmente nas primeiras horas do dia, quando o fluxo é mais intenso.