Pinos de cocaína apreendidos pela Polícia Militar durante ação no Granja dos Cavaleiros - Foto: Divulgação

Pinos de cocaína apreendidos pela Polícia Militar durante ação no Granja dos CavaleirosFoto: Divulgação

Publicado 07/01/2026 10:09

Macaé - A atuação da Polícia Militar voltou a atingir o tráfico de drogas em Macaé na manhã de terça-feira (6). Uma denúncia anônima levou equipes do 32º BPM até o bairro Granja dos Cavaleiros, onde quase um quilo de cocaína foi apreendido antes de chegar às ruas.

A informação repassada aos policiais apontava movimentação suspeita ligada ao comércio ilegal de entorpecentes. Durante a verificação na área indicada, os agentes realizaram buscas e localizaram uma mochila abandonada, escondida em ponto estratégico do bairro.

Dentro do material, foram encontrados 245 tubos plásticos contendo cocaína. Após a pesagem, a droga totalizou cerca de 946 gramas, quantidade suficiente para render centenas de porções ao tráfico local.

Nenhum suspeito foi localizado no momento da ação. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e o entorpecente ficou à disposição da autoridade policial.

A Polícia Militar reforça que a colaboração da população, por meio de denúncias anônimas, tem papel decisivo no enfrentamento ao tráfico e na preservação da segurança nos bairros da cidade.