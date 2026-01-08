Entorpecentes apreendidos durante ação da Polícia Civil no bairro Aroeira, em Macaé - Foto: Divulgação

Entorpecentes apreendidos durante ação da Polícia Civil no bairro Aroeira, em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 08/01/2026 12:15

Macaé - A movimentação discreta em uma das ruas da Aroeira terminou em prisão na tarde de quarta-feira. A Polícia Civil capturou dois homens apontados como envolvidos com o tráfico de drogas no bairro, em uma ação que começou a partir de denúncia anônima e terminou com apreensão de entorpecentes e desarticulação de um ponto de venda.

Os policiais chegaram ao local após informações sobre a comercialização de drogas entre as ruas Prefeito Juvenal Barreto e Joaquim Alberto de Brito Pinto. No endereço indicado, a equipe identificou dois suspeitos com características compatíveis às repassadas na denúncia. Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos.

Durante a abordagem, os agentes encontraram 11 invólucros de maconha e 34 sacolés contendo pó branco, material identificado como entorpecente. Segundo a investigação inicial, a dupla teria ligação com a facção criminosa ADA, que atua na região.

Os dois suspeitos foram encaminhados para a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, onde permaneceram presos. O material apreendido foi apresentado à autoridade policial e será analisado no inquérito que apura o caso.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas seguem sendo uma das principais ferramentas para enfraquecer o tráfico e ampliar a sensação de segurança nos bairros da cidade.