Macaé - O mar que movimenta a economia, o lazer e o turismo de Macaé agora conta com um reforço permanente na linha de frente da segurança. A cidade inaugurou o novo Espaço Náutico do 9º Grupamento de Bombeiro Militar, instalado no Iate Clube, na Praia do Pontal, na Barra de Macaé. A estrutura marca um avanço importante no atendimento a emergências marítimas e na prevenção de acidentes ao longo da faixa costeira.
Resultado de uma parceria institucional entre o município e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o espaço funcionará 24 horas por dia. O imóvel foi cedido pelo poder público local, enquanto o CBMERJ assumiu a operação, os equipamentos e o efetivo especializado. A base amplia a capacidade de resposta rápida em ocorrências no mar, lagoas e áreas de difícil acesso.
Totalmente revitalizado, o local recebeu melhorias elétricas e hidráulicas, nova cobertura, sinalização e pintura, garantindo mais segurança e melhores condições de trabalho para os profissionais. A estrutura foi pensada para dar suporte direto às equipes de guarda-vidas e aos operadores de resgate, que lidam diariamente com situações de risco.
Durante a inauguração, autoridades destacaram que a integração entre os entes públicos é decisiva para salvar vidas. O comandante do 9º GBM, Luciano da Costa Castilhos, ressaltou que a nova base potencializa as ações de prevenção e salvamento, tornando o atendimento mais ágil e eficiente em toda a área operacional de Macaé.
O espaço conta com três motos aquáticas, um bote inflável de resgate, dois barcos, três quadriciclos e um posto móvel de guarda-vidas rebocável, equipamentos que ampliam significativamente o alcance das operações. A presença fixa da base também fortalece o monitoramento preventivo das praias, especialmente em períodos de maior movimento.
A cerimônia reuniu representantes do Executivo municipal, autoridades do Corpo de Bombeiros, lideranças civis e vereadores, simbolizando um passo concreto no cuidado com a vida, com o turismo e com a segurança de quem escolhe Macaé para trabalhar, morar ou aproveitar o litoral.