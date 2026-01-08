Garrafas de bebidas alcoólicas importadas foram apreendidas durante fiscalização em depósito de MacaéFoto: Divulgação
Fiscalização retira mais de 300 litros de bebidas irregulares de circulação em Macaé
Ação em depósito identificou produtos sem selo, sem registro e com riscos à saúde do consumidor
Cerco policial fecha o tráfico e leva cinco à delegacia na Favela da Linha
Ação integrada desmonta ponto de venda de drogas nos Cajueiros e termina com prisões e apreensão de entorpecentes
Denúncia leva à prisão de dupla ligada ao tráfico na Aroeira
Ação rápida da Polícia Civil interrompe ponto de venda de drogas e reforça combate ao crime no bairro
Nova base náutica reforça salvamentos e muda o padrão de resposta no litoral de Macaé
Espaço do 9º GBM passa a operar 24 horas, amplia estrutura marítima e fortalece a segurança de quem vive e frequenta a orla
Macaé estreia desafio esportivo na areia e no mar com prova para todas as idades
Evento inédito na Praia da Imbetiba une natação, corrida e turismo esportivo e espera reunir centenas de atletas e famílias
Batida entre caminhões provoca susto e trava trânsito na BR-101
Acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã, próximo ao Trevo dos 40, e mobilizou equipes de emergência
