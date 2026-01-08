Garrafas de bebidas alcoólicas importadas foram apreendidas durante fiscalização em depósito de Macaé - Foto: Divulgação

Garrafas de bebidas alcoólicas importadas foram apreendidas durante fiscalização em depósito de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 08/01/2026 12:18

Macaé - A atuação firme dos órgãos de fiscalização acendeu um alerta em Macaé e interrompeu a venda de bebidas que poderiam colocar consumidores em risco. Uma operação realizada em um depósito do município resultou na apreensão de mais de 300 litros de bebidas alcoólicas importadas de forma irregular, todas fora das normas exigidas para comercialização no Brasil.

A ação reuniu equipes do Procon Macaé, Procon RJ, Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e Polícia Civil. Durante a vistoria, os agentes encontraram garrafas com rótulos apenas em língua estrangeira, ausência do selo do IPI e falta de registro no Ministério da Agricultura, requisito obrigatório para garantir origem, qualidade e segurança do produto.

No total, 286 garrafas de bebidas alcoólicas estrangeiras foram retiradas de circulação. Segundo os fiscais, a falta de registro impede qualquer comprovação sobre a procedência e as condições sanitárias do que estava sendo vendido. Além disso, bebidas importadas de forma clandestina não passam por fiscalização alfandegária e podem ser transportadas sem os cuidados adequados, o que aumenta o risco de contaminação do líquido, inclusive por partículas de vidro.

Entre os produtos apreendidos estava o licor Sheridan’s, cuja comercialização não é autorizada no país. A fiscalização também identificou indícios de descaminho e contrabando. O gerente do estabelecimento e um funcionário foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos, enquanto todo o material foi formalmente apreendido.

O Procon reforça que informações claras em português e a presença do selo do IPI são direitos básicos do consumidor e orienta a população a ficar atenta antes da compra.