Agentes de trânsito e policiais militares realizam abordagens em área movimentada de Macaé durante operação de fiscalizaçãoFoto: Divulgação

Publicado 09/01/2026 17:33

Macaé - A presença constante das equipes de fiscalização mudou o cenário em pontos movimentados de Macaé e trouxe resultados imediatos para a segurança pública. A atuação conjunta da Mobilidade Urbana com a Polícia Militar resultou na recuperação de duas motocicletas com registro de roubo ou furto, além da retirada de veículos irregulares das ruas durante operações realizadas no período de fim de ano.

A ação mais recente aconteceu nesta terça-feira, dia 6, nas imediações do Mercado de Peixes e da Praça Santos Dumont, áreas de grande circulação de moradores e turistas. No local, agentes e policiais intensificaram abordagens com foco na prevenção de acidentes e no combate a irregularidades, especialmente envolvendo motocicletas.

Durante as fiscalizações, foram verificados documentos dos veículos, habilitação dos condutores e itens obrigatórios de segurança. Ao todo, 11 motocicletas foram removidas para o depósito público por apresentarem irregularidades. As equipes também identificaram um menor de idade conduzindo uma moto. Em outro caso, um adolescente tentou fugir da abordagem, perdeu o controle do veículo e acabou colidindo lateralmente com um carro.

Além da recuperação das motos roubadas, as ações reforçam o ordenamento do trânsito e ajudam a reduzir riscos de acidentes, protegendo motoristas, pedestres e comerciantes das áreas fiscalizadas. A integração entre os órgãos tem sido apontada como fundamental para ampliar a eficácia das operações e coibir práticas ilegais.

As fiscalizações seguem de forma contínua em diferentes pontos da cidade, com o objetivo de garantir mais segurança viária, prevenir crimes e assegurar um trânsito mais organizado para a população.