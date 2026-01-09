Equipe médica atua em mutirão de cirurgias ginecológicas que acelera atendimentos e devolve qualidade de vida às pacientes em MacaéFoto: Divulgação
Mutirão ginecológico muda rotina de mulheres e encurta espera por cirurgias em Macaé
Procedimentos avançam em ritmo acelerado, aliviam dores, recuperam autoestima e praticamente zeram filas que se estendiam até 2026
Macaé aposta na base e abre temporada com a Macaé Cup Futsal 2026
Competição começa em fevereiro, reúne jovens atletas de várias cidades e transforma a quadra em espaço de sonhos, disciplina e descoberta de talentos
Janeiro Roxo leva informação às ruas e reforça combate à hanseníase em Macaé
Ação no Calçadão Rui Barbosa aposta no diagnóstico precoce, orientação e acolhimento para reduzir sequelas e vencer o preconceito
Mutirão ginecológico muda rotina de mulheres e encurta espera por cirurgias em Macaé
Procedimentos avançam em ritmo acelerado, aliviam dores, recuperam autoestima e praticamente zeram filas que se estendiam até 2026
Fiscalização nas ruas de Macaé recupera motos roubadas e reforça segurança no trânsito
Ações integradas entre agentes de mobilidade e Polícia Militar retiram veículos irregulares de circulação e ampliam sensação de segurança durante abordagens
Estação de Glicério ganha sinal verde para renascer e virar novo polo cultural em Macaé
Autorização do Iphan destrava reforma de patrimônio histórico e abre caminho para turismo e valorização da memória local
Fiscalização retira mais de 300 litros de bebidas irregulares de circulação em Macaé
Ação em depósito identificou produtos sem selo, sem registro e com riscos à saúde do consumidor
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.