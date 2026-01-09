Equipe médica atua em mutirão de cirurgias ginecológicas que acelera atendimentos e devolve qualidade de vida às pacientes em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 09/01/2026 17:33

Macaé - Macaé avança de forma concreta no cuidado com a saúde da mulher ao transformar expectativa em atendimento e espera em alívio. O município colocou em prática um mutirão de cirurgias ginecológicas que já impacta diretamente a vida de dezenas de pacientes, muitas delas convivendo há meses, ou anos, com dores, sangramentos intensos e limitações no dia a dia.

As cirurgias acontecem de forma organizada ao longo da semana. Às terças e quartas-feiras, os procedimentos são realizados no Hospital da Irmandade São João Batista. Já às sextas-feiras, o atendimento ocorre no Hospital Público Municipal da Serra. Até o momento, 61 mulheres já passaram por cirurgia, sendo 52 na Irmandade, entre procedimentos abdominais e histeroscopias, além de nove atendimentos no HPM da Serra, incluindo casos considerados mais complexos.

O secretário municipal de Saúde, Lucas Rodrigues, explica que o impacto do mutirão é imediato e significativo. Segundo ele, havia pacientes com cirurgias previstas apenas para maio de 2026. Com a intensificação dos atendimentos, a fila foi praticamente zerada, permitindo que os procedimentos passem a ocorrer dentro do próprio mês, o que representa ganho em qualidade de vida e dignidade para as pacientes.

Entre os casos atendidos estão mulheres com sangramentos excessivos, que chegavam a necessitar de transfusões de sangue e uso de ferro intravenoso, além de pacientes com cistocele, retocele, prolapso genital, pólipos uterinos e tumorações ovarianas. Em muitos desses quadros, o tratamento clínico já não surtia efeito, tornando a cirurgia a única solução definitiva.

Além do aspecto técnico, o mutirão também se destaca pelo cuidado humanizado. Equipes multiprofissionais acompanham as pacientes desde a fase pré-operatória até o pós-cirúrgico, garantindo segurança, acolhimento e acompanhamento adequado.

A Secretaria de Saúde destaca o empenho das equipes médicas envolvidas e reconhece o trabalho da médica Luciana de Assis, responsável pela organização das agendas, participação nas cirurgias e acompanhamento das pacientes. Também integram o mutirão os médicos Carlos Roberto Neves, Renata Louredo Rodrigues, Alexios Georgakopoulos, Paulo Sant’anna, Marcelo Neves, Adriano Lima, Ângela Mussi e Arléia Ribeiro.

A parceria com o Hospital da Irmandade São João Batista também foi fundamental para viabilizar a ação, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo que mais mulheres fossem assistidas em menos tempo.