Jovens atletas entram em quadra durante edição anterior da Macaé Cup, competição que valoriza o futsal de baseFoto: Ilustração

Publicado 09/01/2026 17:34

Macaé - Macaé se prepara para viver mais uma temporada de emoção, talento e arquibancadas cheias com a chegada da Macaé Cup Futsal 2026, competição que coloca os jovens no centro do jogo e aposta no esporte como ferramenta de formação e futuro. A bola começa a rolar no dia 28 de fevereiro, marcando o retorno de um dos torneios mais aguardados do futsal de base da região.

Voltada para atletas do Sub-07 ao Sub-16, a competição reúne equipes de diferentes municípios, promovendo integração, espírito esportivo e oportunidades para quem sonha em ir além da quadra do bairro. Ao longo dos jogos, o público vai acompanhar disputas intensas, comemorações espontâneas e histórias que começam cedo, mas carregam grandes expectativas.

A proposta do torneio é oferecer uma estrutura organizada e ambiente acolhedor, onde crianças e adolescentes possam evoluir tecnicamente, aprender valores como respeito e disciplina e vivenciar o esporte de forma saudável. Para o secretário de Esportes, César Maillet, a Macaé Cup vai além da competição. Segundo ele, o evento cria experiências que contribuem para a formação esportiva e social dos atletas, fortalecendo o futsal desde a base.

As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. As equipes interessadas podem obter informações e confirmar participação pelo telefone (22) 98114-6832. A expectativa é de forte presença de familiares, treinadores e amantes do esporte, transformando cada rodada em um verdadeiro encontro da comunidade esportiva.