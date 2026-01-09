Equipe de saúde orienta moradores durante ação do Janeiro Roxo no Centro de Macaé. - Foto: Ilustração

Publicado 09/01/2026 17:34

Macaé - A informação como aliada da saúde pública ganha espaço em Macaé neste mês. A campanha Janeiro Roxo, dedicada ao enfrentamento da hanseníase, chega às ruas com ações diretas de conscientização, orientação e avaliação da população, reforçando que a doença tem tratamento, cura e não deve ser cercada por medo ou desinformação.

Na quinta-feira, dia 29, das 8h às 15h, equipes do Programa Municipal de Dermatologia Sanitária estarão em frente à Sociedade Musical Nova Aurora, no Calçadão Rui Barbosa, para esclarecer dúvidas, orientar sobre sinais e sintomas e realizar avaliações de manchas e lesões suspeitas na pele. A iniciativa busca facilitar o acesso da população à informação e estimular o diagnóstico precoce, principal estratégia para evitar complicações.

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa que, quando identificada no início, tem tratamento eficaz e gratuito pelo Sistema Único de Saúde. Após o início do acompanhamento médico, a pessoa deixa de transmitir a doença, o que reforça a importância de procurar atendimento ao perceber qualquer alteração na pele.

O trabalho em Macaé conta com equipe multiprofissional formada por médica dermatologista, enfermeira, técnica de enfermagem e fisioterapeuta, garantindo atendimento integral. Para a coordenadora do programa, enfermeira Sara Cristina Silva, informar, acolher e garantir acesso ao tratamento são passos decisivos para o controle da hanseníase. A orientação é clara: ao notar sinais suspeitos, o morador deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima.

Entre os principais sintomas estão manchas claras, avermelhadas ou amarronzadas com perda de sensibilidade, dormência ou formigamento em mãos e pés, redução da força muscular, espessamento dos nervos, feridas que não cicatrizam com facilidade e queda de pelos nas áreas afetadas. Ficar atento ao próprio corpo e buscar atendimento faz toda a diferença.