Artistas e produtores culturais de Macaé ganham nova oportunidade de integrar o Conselho Municipal de Cultura
Artistas ganham nova chance de ocupar cadeiras no Conselho de Cultura de Macaé
Eleição complementar abre vagas para diferentes segmentos e reforça a participação da sociedade civil nas decisões culturais
Arena da Praia Campista vira ponto de encontro do verão em Macaé
Projeto Esporte Verão leva atividades gratuitas, integração e qualidade de vida para moradores e turistas entre janeiro e fevereiro
Cevas Itinerante estreia 2026 no Parque Aeroporto e leva prevenção para perto de quem mora no bairro
Ação une orientação, visitas domiciliares e combate a vetores em um dos pontos mais movimentados da região
Obras de macrodrenagem avançam na Aroeira e exigem mudança no trânsito a partir de terça
Intervenção busca resolver alagamentos históricos e garante mais segurança e mobilidade no bairro
Macaé aposta na base e abre temporada com a Macaé Cup Futsal 2026
Competição começa em fevereiro, reúne jovens atletas de várias cidades e transforma a quadra em espaço de sonhos, disciplina e descoberta de talentos
Janeiro Roxo leva informação às ruas e reforça combate à hanseníase em Macaé
Ação no Calçadão Rui Barbosa aposta no diagnóstico precoce, orientação e acolhimento para reduzir sequelas e vencer o preconceito
