Artistas e produtores culturais de Macaé ganham nova oportunidade de integrar o Conselho Municipal de Cultura - Foto: Ilustração

Artistas e produtores culturais de Macaé ganham nova oportunidade de integrar o Conselho Municipal de CulturaFoto: Ilustração

Publicado 11/01/2026 12:49

Macaé - Artistas, produtores e agentes culturais de Macaé terão uma nova oportunidade de participar diretamente das decisões que moldam a política cultural da cidade. A partir da próxima segunda-feira (12), estarão abertas as inscrições para a Eleição Complementar do Conselho Municipal de Políticas Culturais, processo que busca preencher vagas remanescentes e ampliar a representatividade dos diversos segmentos culturais do município.

A iniciativa fortalece o diálogo entre poder público e sociedade civil e abre espaço para quem atua diariamente na construção cultural da cidade. Nesta etapa, estão disponíveis uma vaga de conselheiro titular para o segmento de Cultura Urbana e sete vagas de suplentes, contemplando Dança, Audiovisual, Música, Artes Plásticas, Literatura, Cultura Popular e Cultura Urbana.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 30 de janeiro, escolhendo a modalidade on-line ou presencial. No momento da inscrição, será necessário indicar se a participação será como eleitor, candidato ou ambos, além de selecionar o segmento cultural e apresentar a documentação exigida no edital.

A inscrição on-line será feita por meio de formulário eletrônico, enquanto a opção presencial acontece na sede da Secretaria Municipal de Cultura, das 9h às 17h. O edital completo, com todas as regras, critérios e cronograma, está disponível para consulta pública.

O Conselho Municipal de Políticas Culturais é um espaço estratégico de escuta, construção coletiva e acompanhamento das ações culturais. A participação ativa da comunidade artística contribui para políticas mais democráticas, diversas e alinhadas com a realidade cultural de Macaé.